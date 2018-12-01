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    Україну накриє потужний циклон: очікується погіршення погодних умов

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    Україну накриє потужний циклон: очікується погіршення погодних умов

    Без істотних опадів очікується тільки в західних областях України

    Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

    За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

    Днем в Приазов'ї - мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

    Температура вночі 4-11°, вдень 1-7° морозу, в Приазов'ї близько 0°; в західних областях вночі 11-16° морозу, в Карпатах до 20°, вдень 3-9° морозу.

    У Києві - помірний сніг (приріст сніжного покриву на 5-7 см), на дорогах ожеледиця. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 4-6° морозу.

    Раніше повідомлялося, що снігопад та ожеледиця у Києві спричинили ДТП.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр снігопад
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