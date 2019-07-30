Злива в Києві: підтоплення ліквідовували 70 одиниць техніки і понад 250 дорожників



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Ліквідація підтоплення на «Дорогожичах»

Фахівці впродовж 40 хвилин ліквідували усі підтоплення

У понеділок, 29 липня, більше 70 одиниць спецтехніки і 42 бригади з ручного прибирання (254 дорожники) ліквідовували наслідки негоди в Києві. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Як зазначають дорожники, у зв’язку із залповими зливами та різким переповнення вивідних зливосточних магістралей та підземних русел річок, у першу чергу р. Либідь, мали місце підтоплення проїжджої частини на вул. Богдана Гаврилишина (поблизу просп. Перемоги), вул. Олени Теліги, вул. Кирилівської (біля стадіону «Спартак») тощо.

Виявлені підтоплення оперативно ліквідували. Найбільш тривалими були роботи на «Дорогожичах».

У «Київавтодорі» зазначили, що «завчасно, враховуючи попередження синоптиків, до початку опадів дорожники зі спецтехнікою виїхали на ділянки найпроблемніших місць».

Також у корпорації просять повідомляти про підтоплення у цілодобову диспетчерську КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Раніше повідомлялося, що 29 липня у Києві пройшла гроза. На території станції метро «Дорогожичі» сталося підтоплення через масштабні опади. Також деякі вулиці Києва перетворилися на річки через велику кількість води.

Столичні рятувальники здійснили шість виїздів на прибирання повалених дерев з проїжджих частин доріг та автомобілів.