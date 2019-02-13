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    Злочинність процвітає: за добу у Києві скоєно майже 200 крадіжок

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    За добу сталося 4 грабежі - Злочинність процвітає: за добу у Києві скоєно майже 200 крадіжок
    За добу сталося 4 грабежі

    Поліція встановила підозрюваних у 66 випадках

    За минулу добу, 12 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 348 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    Серед злочинів:

    • розбої - 1;
    • грабежі — 4;
    • хуліганства — 5;
    • крадіжки — 183; 
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 3.

    Поліція повідомляє, що у 66  випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 11 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 289 повідомлень про скоєння злочинів.

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