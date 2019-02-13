Злочинність процвітає: за добу у Києві скоєно майже 200 крадіжок
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Розсилка
За добу сталося 4 грабежі
Поліція встановила підозрюваних у 66 випадках
За минулу добу, 12 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 348 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- розбої - 1;
- грабежі — 4;
- хуліганства — 5;
- крадіжки — 183;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 3.
Поліція повідомляє, що у 66 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 11 лютого до органів внутрішніх справ столиці надійшло 289 повідомлень про скоєння злочинів.