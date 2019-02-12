Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося 165 крадіжок



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У понеділок у столиці викрадено два автомобілі

За минулу добу, 11 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 289 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

вбивства - 1;

грабежі — 5;

хуліганства — 5;

крадіжки —165;

незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

Поліція повідомляє, що у 50 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, 11 лютого близько 23:30 у Києві на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin's Sheinker сталася стрілянина.

А в ніч на 12 лютого на проспекті Перемоги в одному з дворів згоріла автівка Toyota Land Cruiser депутата Київради Володимира Назаренка. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.