Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося 165 крадіжок
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У понеділок у столиці викрадено два автомобілі
За минулу добу, 11 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 289 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- вбивства - 1;
- грабежі — 5;
- хуліганства — 5;
- крадіжки —165;
- незаконні заволодіння автотранспортом — 2.
Поліція повідомляє, що у 50 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, 11 лютого близько 23:30 у Києві на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin's Sheinker сталася стрілянина.
А в ніч на 12 лютого на проспекті Перемоги в одному з дворів згоріла автівка Toyota Land Cruiser депутата Київради Володимира Назаренка. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.