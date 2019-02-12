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    Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося 165 крадіжок

    • Розсилка
    Кримінальна статистика: за добу у Києві сталося 165 крадіжок

    У понеділок у столиці викрадено два автомобілі

    За минулу добу, 11 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 289 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    Серед злочинів:

    • вбивства - 1;
    • грабежі — 5;
    • хуліганства — 5;
    • крадіжки —165; 
    • незаконні заволодіння автотранспортом — 2.

    Поліція повідомляє, що у 50  випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, 11 лютого близько 23:30 у Києві на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin's Sheinker сталася стрілянина. 

    А в ніч на 12 лютого на проспекті Перемоги в одному з дворів згоріла автівка Toyota Land Cruiser депутата Київради Володимира Назаренка. Інцидент стався недалеко від Київського політехнічного інституту.

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