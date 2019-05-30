Зловили «на гарячому»: у Києві чоловік намагався обікрасти храм



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Крадій проник до церкви через запасний вихід Фото: Нацполіція

Зловмисник шляхом пошкодження дверей запасного виходу проник до приміщення та викрав звідти хрестик із ланцюжком

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про крадіжку у церкві на вулиці Братиславській.

Працівники патрульної поліції, які першими прибули на виклик, зайшли до приміщення через зламані двері запасного входу та побачили навкруги безлад. Оглядаючи приміщення, вони помітили невідомого чоловіка, який ховався за колоною. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

32-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили золотий хрестик із ланцюжком та інструмент для злому.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, за добу у Київській області сталося кілька крадіжок церковного майна.