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    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони

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    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків

    За добу у Київській області сталося кілька крадіжок церковного майна. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

    На спецлінію 102 звернувся священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району, який повідомив, що з церкви вночі крадії викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється.

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    У смт Калита Броварського району з місцевої церкви викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть.

    Третій випадок стався у Вишгороді. З місцевої церкви зникло 5 ікон, дві з яких датовані кінцем 19-го та початком 20-го століття.

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    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони
    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони
    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони
    За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони

    У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.

    Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.

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