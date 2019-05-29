За добу на Київщині пограбували кілька церков: винесли старовинні ікони



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Фото: Нацполіція

Зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків

За добу у Київській області сталося кілька крадіжок церковного майна. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції Київщини.

На спецлінію 102 звернувся священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району, який повідомив, що з церкви вночі крадії викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється.

У смт Калита Броварського району з місцевої церкви викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть.

Третій випадок стався у Вишгороді. З місцевої церкви зникло 5 ікон, дві з яких датовані кінцем 19-го та початком 20-го століття.

У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.

Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.