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    Зловмисниці на продажі «липових» туристичних путівок ошукали людей на 2 млн грн

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    Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об&rsquo;єднаних Арабських Еміратів - Зловмисниці на продажі «липових» туристичних путівок ошукали людей на 2 млн грн
    Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів

    Зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ «Алладін» в Києві та облаштували його під туристичне агентство

    Повідомлено про підозру двом зловмисницям, які під приводом надання туристичних послуг заволоділи коштами громадян на суму 2 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Так, з серпня 2018 року до правоохоронних органів столиці звернулося 37 громадян, які оплатили путівки одному з туристичних агентств, однак послуги так і не отримали.

    Як виявилось, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих зловмисниці заздалегідь винайняли офісне приміщення у ТЦ «Алладін» в Києві та облаштували його під туристичне агентство.

    Клієнтам пропонувались подорожі до Єгипту, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів. Надалі під приводом бронювання поїздок зловмисниці підписували з потерпілими договір про надання туристичних послуг та видавали касовий ордер про отримання грошових коштів. Однак у подальшому будь-яких дій з організації цих поїздок не здійснювали і документи для подорожей клієнтам не видавали.

    Наразі зловмисницям, які виявились матір’ю та дочкою, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій (ст. 190 КК України). Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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