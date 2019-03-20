  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЗМІ: У Києві пограбували актрису

    • Розсилка
    ЗМІ: У Києві пограбували актрису

    У гримерці у актриси вкрали чималу суму грошей

    У понеділок, 18 березня, в гримерці столичної консерваторії Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського у молодої актриси вкрали 4 тисячі доларів. У момент крадіжки дівчина перебувала на репетиції. Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерела в київській консерваторії.

    Як повідомили колеги артистки, поки артисти були в залі, в одну з гримерок пробрався злодій. Жертвою крадіжки стала молода актриса театру «Браво» Світлана Гордієнко.

    Хто міг пробратися в службові приміщення консерваторії, якщо гримерки повинні закриватися на ключ, з'ясовує поліція в рамках розслідування кримінального провадження за статтею 185 КК України (Крадіжка).

    «Страна» пише, що в столичній консерваторії це вже не перший випадок. Раніше там обікрали солістів хору «Дніпро». Злодіїв знайти так і не вдалося.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Дарвіна у центрі Києва було скоєно напад на французьку представницю Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ.

    Читайте також
    Київ кримінал пограбування театр актриса поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ