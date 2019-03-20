ЗМІ: У Києві пограбували актрису



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У гримерці у актриси вкрали чималу суму грошей

У понеділок, 18 березня, в гримерці столичної консерваторії Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського у молодої актриси вкрали 4 тисячі доларів. У момент крадіжки дівчина перебувала на репетиції. Про це повідомляє «Страна», посилаючись на джерела в київській консерваторії.

Як повідомили колеги артистки, поки артисти були в залі, в одну з гримерок пробрався злодій. Жертвою крадіжки стала молода актриса театру «Браво» Світлана Гордієнко.

Хто міг пробратися в службові приміщення консерваторії, якщо гримерки повинні закриватися на ключ, з'ясовує поліція в рамках розслідування кримінального провадження за статтею 185 КК України (Крадіжка).

«Страна» пише, що в столичній консерваторії це вже не перший випадок. Раніше там обікрали солістів хору «Дніпро». Злодіїв знайти так і не вдалося.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Дарвіна у центрі Києва було скоєно напад на французьку представницю Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ.