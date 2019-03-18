У центрі Києва скоєно напад на представницю ОБСЄ - ЗМІ



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Волоцюга хотів пограбувати і вдарив представницю ОБСЄ

На вулиці Дарвіна у центрі Києві скоєно напад на французьку представницю Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ.

Це сталося після опівночі, коли жінка поверталася до себе в готель, повідомляє «Страна» з посилання на джерела у МВС.

Проходячи по вуличних сходах по вулиці Дарвіна, за француженкою ув'язався невідомий, схожий на волоцюгу, який почав просити гроші. Потім він кілька разів ударив її, і ймовірно хотів пограбувати. Потерпіла почала голосно кликати на допомогу і злякала злочинця, який втік.

За даним фактом заподіяння тілесних ушкоджень столична поліція почала розслідування, але зловмисник поки не затриманий.

Потерпілу відправили на обстеження до медиків щоб встановити ступінь тяжкості травм, але попередньо в неї тільки легкі тілесні ушкодження.

«Страна» не вказує дату, коли стався інцидент.