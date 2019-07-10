Знову аварії: без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

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Ремонтні бригади працюють на місці аварій на мережі холодного водопостачання Фото: Київводоканал

Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

У середу, 10 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Білоруська, 5, 9;

вул. Олеся Гончара, 41А;

вул. Мечникова, 8;

пров. Лабораторний, 1;

пр-т. Героїв Сталінграда, 25А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Нагадаємо, у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Упродовж часу виконання робіт не рекомендуєся користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.