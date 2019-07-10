Знову аварії: без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади працюють на місці аварій на мережі холодного водопостачання
Фото: Київводоканал
Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження
У середу, 10 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Білоруська, 5, 9;
- вул. Олеся Гончара, 41А;
- вул. Мечникова, 8;
- пров. Лабораторний, 1;
- пр-т. Героїв Сталінграда, 25А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі. Упродовж часу виконання робіт не рекомендуєся користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.