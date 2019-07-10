  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знову аварії: без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)

    • Розсилка
    Ремонтні бригади працюють на місці аварій на мережі холодного водопостачання - Знову аварії: без води залишилися будинки на п’яти вулицях Києва (адреси)
    Ремонтні бригади працюють на місці аварій на мережі холодного водопостачання
    Фото: Київводоканал

    Київводоканал обіцяє за добу ліквідувати пошкодження

    У середу, 10 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Білоруська, 5, 9;
    • вул. Олеся Гончара, 41А;
    • вул. Мечникова, 8;
    • пров. Лабораторний, 1;
    • пр-т. Героїв Сталінграда, 25А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, у ніч на 11 липня «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж у с. Бортничі.  Упродовж часу виконання робіт не рекомендуєся користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб.

    Читайте також
    Київ Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ