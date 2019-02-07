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    Знову аварії: будинки на шести вулицях Києва залишилися без води (адреси)

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    Знову аварії: будинки на шести вулицях Києва залишилися без води (адреси)

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    У четвер, 7 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Міська 1А;
    • вул. Гродненська, 32;
    • вул. Антона Цедіка, 14, 16;
    • вул. Ірпінська, 62Б;
    • вул. Святошинська, 15, 18, 25, 30;
    • вул. Кудряшова, 12, 12/14.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Як повідомлялося, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим 7 лютого відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях міста.

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