Знову аварії: будинки на шести вулицях Києва залишилися без води (адреси)



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Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У четвер, 7 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка пошкоджень. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Міська 1А;

вул. Гродненська, 32;

вул. Антона Цедіка, 14, 16;

вул. Ірпінська, 62Б;

вул. Святошинська, 15, 18, 25, 30;

вул. Кудряшова, 12, 12/14.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, «Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим 7 лютого відсутнє водопостачання у будинках на двох вулицях міста.