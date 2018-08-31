Знову частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)
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Фахівці «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень
У п’ятницю, 31 серпня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».
Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Академіка Глушкова 1;
- вул. Академіка Грекова 16;
- вул. Зодчих 5А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Нагадаємо, 30 серпня у столиці на чотирьох вулицях сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.