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    Новини

    Знову частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

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    Знову частина киян залишилася без води через аварії на мережі (адреси)

    Фахівці «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень

    У п’ятницю, 31 серпня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє «Київводоканал».

    Наразі аварійні бригади «Київводоканалу» працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пр-т. Академіка Глушкова 1; 
    • вул. Академіка Грекова 16; 
    • вул. Зодчих 5А.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Нагадаємо, 30 серпня у столиці на чотирьох вулицях сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

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