Столицю зранку скували затори (карта)

Усі мости станом на 8 ранку вільні, поки що можна без проблем перебратися з лівого берега на правий

На Лівому березі найскладніше проїхати по вулиці Григорія Ващенка

У п'ятницю, 4 лютого, Київ традиційно зупинилася в серйозних заторах. Найскладніше проїхати по центру міста. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Правий берег

На Правому березі складно проїхати по проспекту Перемоги, бульвару Тараса Шевченка, вулиці Павлівській, вулиці в'ячеслава Чорновола, вулиці Жилянській, вулиці Саксаганського, вулиці Федорова, Володимирському узвозу, Володимирському проїзду, по Набережно-Хрещатицькій, Кирилівській, вулиці Олени Теліги, проспекту Валерія Лобановського, вулиці Антоновича, вулиці Шовковичній.

Лівий берег

На Лівому березі найскладніше проїхати по вулиці Григорія Ващенка, вулиці Ревуцького, вулиці Тепловозній, Харківському шосе, проспекту Миру, вулиці Гната Хоткевича, вулиці Шолом-Алейхема, вулиці Мілютенка.

Мости

На момент 08:10 на більшості мостів рух був вільний, поки що можна без проблем перебратися з лівого берега на правий. Рух на мосту Патона було ускладнено у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно. Так що, якщо автомобілісти не хочуть стояти в заторах, варто поспішити, щоб вчасно дістатися до пункту призначення.

До слова, сьогодні 4 лютого у Києві похолодає, на дорогах можлива ожеледиця.