У Києві 4 лютого помітно похолодає: прогноз синоптиків

Прогнозується південно-західний вітер з поривами до 10 метрів в секунду

У п'ятницю, 4 лютого, в Києві протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до -9 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у Києві вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -4 до -2 градусів за цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -7 до -9 градусів. Також прогнозують південно-західний вітер з поривами до 10 метрів в секунду, через що відчуватися температура буде, як при -10. Опадів не очікується.

Загалом в Україні у західних, східних областях та в Криму прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

Нагадаємо, бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

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