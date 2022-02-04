  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві 4 лютого помітно похолодає: прогноз синоптиків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вранці температура коливатиметься в межах від -7 до -9 градусів - У Києві 4 лютого помітно похолодає: прогноз синоптиків
    Вранці температура коливатиметься в межах від -7 до -9 градусів
    фото: glavcom.ua

    Прогнозується південно-західний вітер з поривами до 10 метрів в секунду

    У п'ятницю, 4 лютого, в Києві протягом усього дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі опуститься до -9 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    За даними синоптиків, у Києві вдень стовпчик термометра протримається на позначці від -4 до -2 градусів за цельсієм. Вранці температура коливатиметься в межах від -7 до -9 градусів. Також прогнозують південно-західний вітер з поривами до 10 метрів в секунду, через що відчуватися температура буде, як при -10. Опадів не очікується.

    Загалом в Україні у західних, східних областях та в Криму прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

    Нагадаємо, бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна .

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр рятувальники повітря вітер весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві 4 лютого помітно похолодає: прогноз синоптиків