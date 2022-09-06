Ірина Гук: Жертвувати гроші на тепловізор значно краще, ніж на іграшки дітям полеглих воїнів

Дозвольте буддистське питання. Яка мотивація вставати зранку та восьмий рік бігати по цьому волонтерському колу?

(пауза) Для мене це вже робота. Я громадянка, яка хоче підтримати державу у скрутний час, а значить, маю її виконувати. Хоча мені важко спілкуватися з військовими. Я за своєю природою інтроверт, та й ще й легко починаю сприймати історії окремо взятих людей, як особисті. Я дуже багатьох пам’ятаю, з ким я працювала впродовж восьми років війни. Знаю тих, хто загинув з медиків уже після 24 лютого, кому ми допомагали. Вони назавжди перед очима.

Є історії, які не відпускають?

Та є звичайно. Мене дуже вражають дівчата, такі маленькі, тендітні. Їх дуже багато серед справді бойових медиків. Я на них дивлюся і з’являється комплекс: «А чого це ти таке саме не робиш? Вони можуть, а ти?». От недавно написала дорога вже мені людина, що її було важко поранено, що вона тиждень була в реанімації і ще попереду багато операцій. І дякувала мені. Я взагалі не зрозуміла одразу за що. А потім згадала, що колись ще навесні оплатила їй спеціальний бронежилет за тисячу євро. Це чудо, що ця дівчина вижила.

А от ще історія мого знайомого зі студентських часів Максима. Він з родини десантників, де буквально «ніхто крім нас». Пішов добровольцем у 2014-му. Захищав Донецький аеропорт. 10 квітня цього року мені написала дівчина на ім’я Тетяна з таким самим прізвищем. Я одразу спитала її, чи часом не дружина. Виявилося, що так. Вона просила турнікети для десантного підрозділу свого чоловіка на Ізюмський напрямок. Ми зробили неможливе на той момент, і за три дні зібрали і привезли їм 13 ящиків такмеду (наборів засобів тактичної медицини). За місяць Таня написала мені, що Макс загинув. У них залишилася трирічна доня. Макс казав, що повернувся на війну, щоб вона не жила в совку. Це була дуже світла ідейна людина. Тетяна, а також батько Максима, час від часу переказують нам гроші, бачу за карткою. Вони всі тепер теж весь час в моїй голові.

До речі, нам постійно перераховують гроші військові медики. По 5-10 тис. з зарплати кидають. Це дуже бентежить, але й дуже надихає. Бо розумієш, що все робиш правильно.

А ви підтримуєте контакти з «Госпітальєрами», наприклад, які цілі підрозділи бойових медиків організували?

Підтримуємо, всі роки підтримували. Ми «Госпітальєрам» трошечки щось навесні передавали, до речі. Але вони дуже потужні самі по собі, у них прекрасна комунікація і вони акумулюють колосальні гроші. Ми всі у якомусь партнерстві.

Ви хочете сказати, що немає конкуренції в тому, хто перший купить кровоспинні на ринку, де пропозиція обмежена, наприклад?

Навпаки. Ми зараз співпрацюємо, наприклад, з великим фондом United Help Ukraine, потужнішим за нас. У нас із ними є спільний чат, можемо разом перевіряти, обговорювати якісь заявки, спільно їх закривати. Направляємо до них перевірені підрозділи по аптечки, а вони можуть направити до нас по рюкзак, або якісь інші штуки, якщо раптом у них на поточний момент нема. Так само фонду Притули навесні закинули десять упакованих рюкзаків. Я запропонувала чоловікові: «Льош, давай ми вам віддамо, ви їх тупо скоріше фізично довезете на війну».

Тобто тепер ми можемо сказати, що Льоша – це Олексій Сіхарулідзе, який займається в Благодійному фонді Сергія Притули саме тим, щоби татусі поверталися додому, а не купляє дітям цукерки?

Можете. Фонд Притули нас логістично кілька разів виручав. Коли перестала працювати пошта в Донецькій області, я писала їхнім представникам у Дніпро: «Зараз вам пришлю 200 аптечок, ви коли зможете до Краматорська довести?». Відповіли, що через п’ять днів. Довезли за три.

Зараз «Нова пошта» – це найкращий спосіб доставки для всіх волонтерів?

Так. Тим більше з нинішніми цінами на пальне. Тобто якщо переганяємо авто, чи є в нас щось дуже дороге, як, наприклад, прилад нічного бачення за $10 тис., то його не відправиш поштою. А все інше – цілком.

А є ще «Укрпошта», у якої є відділення навіть у віддалених селах? З ними працюєте?

«Укрпошта» золота там, де немає «Нової пошти». У нас були прецеденти, коли ми доставляли хірургам, чия рота в Запорізькій області стоїть за 4 км від росіян, приладдя.

Можу вам розповісти смішну історія про генератори. Десь за пару днів до війни ми оплатили два генератори бригаді в Донецькій області. Ну і потім почався кінець світу, логістичний колапс із «Новою поштою». Вже пройшло кілька тижнів від тієї відправки, ніякого зворотного зв’язку. Я уяви не маю, де ці генератори, яка їхня доля, куди вони доїхали. І тут надсилає мені 22 березня хлопчина фотографії генераторів на позиціях. «Як ви їх забрали і де?!», – питаю. Коротше, вони напрягли голову обласної адміністрації і той дав добро відвезти відповідальну людину на БТРі на місцеве відділення, відчинити і видати ті генератори.

Неймовірні речі відбуваються навколо.

Михайло Глуховський, «Главком»