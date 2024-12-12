Марія Берлінська: Якщо трапиться перемир’я, то третій етап війни може стати для нас фатальним

Марія Берлінська: Навіть якщо зараз у нас буде якесь перемир’я, далі буде третій етап війни

«При всій повазі, не піхота вирішує хід війни, а винаходи»

«Виробник, інженер, винахідник, я це повторюю з 2014 року, – це найважливіші люди в країні. Саме вони вирішують хід війни». Це цитата волонтерки, засновниці Центру підтримки аеророзвідки Марії Берлінської, повний текст виступу якої на GET Business Festival публікує «Главком».

Дуже важко коротко розповісти про проблеми галузі (Military-tech – «Главком»). Частину з них вдалося вирішити завдяки притомним професійним людям в уряді. Не буду перелічувати, які проблеми вдалося вирішити, скажу лише, що ряд ще залишився. Що ми найголовніше повинні розуміти?

При всій повазі до моїх побратимів на фронті, не піхота вирішує хід війни. Глобально вирішують винаходи, вирішують deepstrike (системи, які дозволяють уражати ворожі цілі далеко за лінією зіткнення), коли ми розбиваємо спроможності ворога на глибині сотень кілометрів. Вирішують дешеві fpv-дрони, вартістю $300-500, які можуть спалити російський танк вартістю $2 млн і випередити наслідки роботи цього танку на сотні мільйонів. Вирішують спектральні аналізатори найпримітивніші, які можуть попередити, чи полює вже російський дрон на наші позиції чи ні. Вирішують антидронові рушниці. Тому саме для виробників, інженерів, розробників потрібно створити максимально сприятливі умови. Від моменту, коли вони отримують комплектуючі, має бути зелений коридор і не повинен стояти на кордоні митник чи Державна служба експортного контролю… Ми на понад 90% залежні від комплектуючих з різних країн. Є певна наша локалізація, але цього ще досі недостатньо.

Ми не повинні кошмарити виробника якимись постійними перевірками. Ми повинні дати можливість забронювати людей, ми повинні дати перехідні контракти для того, щоби була певна прогнозованість. Ти не можеш створити бізнес без можливості подивитися на рік чи декілька років вперед. Перехідні контракти дають можливість не впиратися у календарний, фінансовий рік. Для бізнесу дуже важлива стабільність, щоби він не тікав кудись закордон, щоби не викачувалися наші мізки.

Ярослав Філімонов, керівник Kvertus, експерт у сферы РЕБ та РЕР, Ігор ФОменко, голова об'єднання ФРУ Дефенс та Марія Берлінська, керівниця Victory Drones

У багатьох технологіях росіян є українські мізки

Знаєте, як росіяни отримали дуже багато технологій, які нас зараз вбивають на фронті? Найбільш образливо те, що у них в дуже багатьох технологіях є українські мізки. У тих же «Орланах», «Кометах» і не тільки. Тому що у 2000-х, коли тут інженерів викидали на радіоринок і вони стояли, як бідняки, жебраки, сюди приїжджали росіяни з Москви, Санкт-Петербурга, Хабаровська, Владивостока і пропонували хороші зарплати у декілька тисяч доларів, квартири одразу, давали можливість піти дітям до хороших шкіл. Тоді ще ніхто не думав про війну. Таким чином росіяни викачували наших найкращих інженерів із хорошою освітою наших політехнічних вузів. Звичайно, люди погоджувалися на пропозиції росіян.

Наша команда працює над тим, щоби нам, країні зберегти свій інтелектуальний ресурс, створити повагу до тих людей, які створюють, які винаходять, тих, які вміють масштабувати і виробляти… Це питання не тільки бізнесу в класичному розумінні, сплати податків, це питання нашої з вами безпеки, питання існування. Це питання безпеки всього континенту.

Навіть якщо у війні буде перемир’я, далі на нас чекає її третій етап

Дуже наївно думати, що Трамп зупинить Путіна за 24 години і війна на цьому завершиться. Ні. В жодному разі цього не буде. Дуже хочу помилятися, але я бачу цю війну вже одинадцятий рік. Навіть якщо зараз у нас буде якесь перемир’я, далі буде третій етап війни. Росія накопичать сили і піде далі. Якщо ми знову заснемо, як ми заснули після АТО, то третій етап буде для нас фатальним. А якщо не заснемо, то ми встоїмо за рахунок свого інтелектуального, бізнесового ресурсу розуму і єдності.

Повну трансляцію GET Business Festival дивіться тут.

«Главком»