«Національна легенда». Історія рятувальника Ігоря Івасикова з Миколаєва

Чи багато ваших колег звільнилися з початком повномасштабної війни?

З моєї частини під час війни ніхто не звільнився. Одного водія забрали до Збройних сил. Він дуже гарний фахівець із ремонту техніки. При цьому за ним збережене робоче місце у нашій частині.

Розкажіть про себе. Звідки ви, як довго працюєте, як стали пожежником?

Сам я з Миколаєва. 17 серпня виповнилося рівно сім років, як я працюю у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У 2015 році закінчив школу, вступив до Вінницького Вищого професійного училища Львівського держуніверситету безпеки життєдіяльності, де провчився 2,5 роки. Після закінчення отримав звання прапорщика. У 2018 році поступив на заочне до Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, який закінчив у 2020-му, отримав звання молодшого лейтенанта і почав працювати начальником караулу у нашій частині у Миколаєві. Маю 10 підлеглих.

Як змінилося ваше робоче навантаження з початком повномасштабної війни?

Нормальний графік – це доба через три. Таким він був до війни, таким він є зараз. Проте після 24 лютого навантаження зросло. Було доба через добу, доба через дві, було таке, що ти здав зміну зранку, а вже ввечері у той же день їдеш на завали, бо викликали. Тобто графік плавав.

Нині ситуація стабілізувалася і нормальний графік у всіх, але трапитися може що завгодно, тому ми у режимі постійної готовності до роботи. Адже можуть і до частини викликати на виїзд, і резерв зібрати у разі потреби.

Що допомагає вам переключатися, відволікатися від роботи, відпочивати не тільки фізично, а й психологічно?

Знаєте, буває, що бігаю, підтягуюся, інші фізичні вправи роблю. У нас у частині є тренажерний зал, можемо там займатися, є штанга. Також у нас є стіл для тенісу, граємо з хлопцями. Це найчастіше у вільний час і робимо.

Миколаїв, порівняно з багатьма іншими містами, обстрілюють набагато частіше. Ваші рідні залишаються у місті чи евакуювалися?

Так, мої рідні залишаються у місті. І мати, і батько, і дві бабусі. Коли почалася повномасштабна війна, моя рідна сестра жила у Харкові і була там до кінця березня. Потім повернулася до Миколаєва. Тоді у Харкові була напружена ситуація, а у нас у Миколаєві – більш-менш. Саме тому вона приїхала, коли рашистів відбили подалі від міста.

Я рідним пропонував евакуюватися, вони відмовилися. Мовляв, ми поїдемо, а ти сам залишишся. Але ж у мене є робота, я не можу поїхати. То вони і кажуть, що не хочуть їхати, мене кидати.