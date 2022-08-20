«Попереду – найважчі бої». Інтерв’ю із флористом, який став повітряним розвідником

Як ви зустріли 24 лютого? Коли вирішили, що треба йти воювати?

Я в армії не служив, але після того, як у новинах почали говорити про те, що може початися ескалація, одразу для себе вирішив, що однозначно піду воювати. Хоча, чесно кажучи, до 24 лютого не вірив, що почнеться повномасштабне вторгнення.

Цей день я запам'ятав дуже добре. Вранці прокинувся від дзвінка моєї дівчини – вона сказала, що почався обстріл Харкова. Навіть тоді не повірив, але все ж таки вирішив заправити машину, розумів: буде ажіотаж на заправках. І от коли вийшов на вулицю та побачив людей, які у паніці вибігали зі своїх будинків, нарешті все усвідомив повною мірою.

Подбав про своїх рідних: купив якнайбільше провізії, води, і почав з'ясовувати, що робити, куди йти, щоби приєднатися до захисників міста. Допоміг мій шкільний вчитель, викладач світової історії та історії України, він був тісно пов'язаний з хлопцями, які воювали ще з 2014 року. Він дав мені координати тероборони (сам, до речі, зараз теж воює на Донбасі), ми приїхали туди разом із моїм найкращим другом, нас без зайвих питань оформили та відправили до підрозділу. Друг загинув на четвертий день війни…