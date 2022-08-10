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Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
Джахонгір Джалолов закликав створити добровольчий підрозділ з числа узбеків, що проживають у Пермі
фото ілюстративне

Громадян попереджають про кримінальну відповідальність 

Посольство Республіки Узбекистан у Росії застерегло своїх співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та участі у бойових діях на території іноземних держав. Пресреліз опублікований на сайті посольства після того, як лідер узбецької діаспори у Пермі закликав сформувати добровольчий батальйон для участі у спецоперації Росії в Україні.

«Посольство попереджає громадян Республіки Узбекистан, що до кримінальної відповідальності буде притягнуто всіх без винятку осіб, щодо яких є об'єктивна інформація про скоєне протиправне діяння за вищезгаданою статтею Кримінального кодексу Республіки Узбекистан. Посольство закликає наших співвітчизників не піддаватися на провокації та виявляти завбачливість», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно зі ст. 154 «найомництво» Кримінального кодексу Республіки Узбекистан, злочином є неправомірна участь у збройних конфліктах чи військових діях біля іноземних держав. За скоєння цього діяння передбачено відповідальність як позбавлення волі строком до десяти років.

Додамо, що пропозицію сформувати добровольчий підрозділ з числа узбеків, що проживають у Пермі, висловив днями голова правління регіональної громадської організації «Товариство Центральної Азії узбеків Пермського краю» Джахонгір Джалолов. Він зазначив, що узбеки, які живуть у РФ, маю «виправдати хліб, який їдять» і підтримати «спеціальну військову операцію» Росії.

Раніше влада Узбекистану закликала громадян країни, що проживають у Росії, не погоджуватися на роботу, яка передбачає відправку на війну в Україні.

Теги: Узбекистан росія війна в Україні

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