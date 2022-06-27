Гарматне м’ясо Росії. Чому буряти?

«Вы бурят? Как я рад!», – заявив Кобзон обгорілому «шахтарю ДНР» ще у 2015 році

Буряти – невеликий азійський народ, колись завойований Росією. Сьогодні його представники є уособленням жорстокості та дикості російських загарбників. «Главком» розповідає, чому так сталося і наскільки у цьому винні самі буряти.

«А це у нас донбаські індіанці»

Кремль, зі зрозумілих причин, приховує свої справжні втрати у ході війни. Але труни, що вже чотири місяці масово приходять у різні регіони Росії, допомагають місцевим робити висновки про масштаби того, що Путін назвав «спецоперацією».

І тут цікаві навіть не декларовані російською стороною цифри, а національний, так би мовити, зріз двохсотих. За абсолютною кількістю загиблих в Україні лідирують буряти. Це підтверджує і недавнє розслідування інформаційного ресурсу «Сибір. Реалії», медіапроекта російської служби «Радіо Свобода».

Карта загиблих військових із Сибіру та Далекого Сходу

На 23 червня відомо про смерть як мінімум 913 людей

Джерело: sibreal.org

Як вважає президент антивоєнного фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова, насправді загиблих бурятів набагато більше. «Потрібно розуміти, що буряти мешкають і в інших регіонах. Насамперед, це Забайкальський край та Іркутська область, при цьому там багато бурятів – хрещені і у них російські імена», – каже активістка.

За кількістю загиблих в Україні буряти – на першому місці з усіх національностей Росії

фото: baikal-journal.ru

Вперше «бойові буряти» з'явилися на території України ще у 2014 році, коли Путін розв'язав війну на Донбасі і відправив туди, під виглядом «ополченців» та «шахтарів», саме їх. Як, зокрема, писав спеціальний кореспондент газети «Коммерсантъ» Ілля Барабанов, місцеві жителі вказували йому на бурятів і говорили: «А це у нас донбаські індіанці».

Фраза «бурят на танку» стала мемом (танкістів серед них справді багато, буряти невисокі на зріст). А відео відвідування Кобзоном обгорілого танкіста у лікарні, із фразою «Вы бурят? Как я рад!» стало вірусним.

Але після звірств росіян у Бучі, у березні 2022 року, над бурятами посміюватися перестали. Як розповідали місцеві жителі, найлютішими окупантами виявилися саме буряти, випередивши кадировців і, власне, «осіб слов'янської національності».

Знищення цвіту бурятської нації

У чому ж причина такої войовничості та агресивності бурятів? Цей народ, що історично сформувалася у районі озера Байкал, є однією з етнічних груп монголів, і багато хто цю войовничість намагається пояснити саме цим, згадуючи монголо-татарське іго і пов'язані з ним численні неприємності для інших народів.

Бурятська сім'я, XIX століття

фото з відкритих джерел

Тут слід зазначити, що завоювання Московією бурятських земель почалося у XVII столітті, і війни, у яких московити не тільки зазнали безліч поразок, а й винищили сотні тисяч бурятів, тривали понад століття, з 1620 по 1728 рік. Та й потім, коли народ був поневолений і силою приєднаний до імперії, боротьба не припинялася – Прибайкалля стрясали бунти та повстання, тривала партизанська війна.

Бурятська інтелігенція на з'їзді у Читі, де була проголошена незалежність

фото з відкритих джерел

25 квітня 1917 року, після лютневої революції, було створено державу Бурят-Монголію, тоді ж з'явилася армія – бурятські національні військові підрозділи «Улан-Сагда», але після жовтневого перевороту всі спроби здобуття Бурятією незалежності нещадно придушувалися більшовиками. У 1921 році була утворена Бурят-Монгольська автономна область, потім автономна республіка, але це була вже бутафорія.

У тридцятих роках минулого століття у Бурятії почали з'являтися численні в'язниці та виправно-трудові табори, де утримувалися, здебільшого, засуджені за найтяжчі злочини. Вийшовши на волю, вони селилися неподалік і можна лише уявити, який згодом утворився генофонд у регіоні. Столиця Бурятії Улан-Уде після Другої світової війни стала перевалочним центром, куди сходилися всі шляхи з Колими та Магадана, у 1953 році місто кілька місяців фактично було під владою бандитів. Загалом цілком зрозуміло, чому нинішні буряти, попри те, що багато хто з них сповідує буддизм, часто поводяться дико і жорстоко.

Більшість бурятів – буддисти

фото: baikal-journal.ru

Чому буряти масово йдуть в російську армію

У 2020 році Бурятія посідала 81-ше з 85 місць за якістю життя серед суб'єктів Російської Федерації (сусідня Іркутська область – на 55 місці). 20% жителів регіону мали доходи нижче прожиткового мінімуму, а ще у 2013 році таких людей було 17,5%. На даний час Улан-Уде займає останнє місце за якістю життя серед 78 російських міст з населенням понад 250 тис. жителів.

Загалом Бурятія – дуже депресивний регіон, де служба в армії – один із небагатьох загальнодоступних соціальних ліфтів. А для того, щоби стати військовослужбовцем, є всі умови – у республіці близько двадцяти військових частин.

«Думаєте, чому стільки військових із Бурятії гине? Роботи немає зовсім, от і йдуть хлопці у контрактники, – розповідає в інтерв'ю виданню «Люди Байкалу» сестра загиблого в Україні Михайла Гармаєва. – Мишко в юності захоплювався театром, малював. Після армії разом із братом влаштувався працювати у фірму, яка встановлювала сигналізації. Отримував 15-20 тис. рублів, пропрацював близько двох років і пішов у контрактники. А тим, хто поїхав воювати до України, платять від 250 тис. ($4500) на місяць».

Слід зазначити, що в Україні буряти воюють не лише з нашою армією, а й з кадировцями. Перестрілки у них відбуваються регулярно, найвідмороженіші бійці «другої армії світу», за даними Міністерства оборони України, ніяк не можуть поділити награбоване. Про військову доблесть не йдеться…

Буряти охоче йдуть служити у танкісти

фото з відкритих джерел

Перспективи для відродження Бурятії і набуття нею незалежності, сумнівні. Загалом у Росії трохи більше 460 тис. бурятів, з них у самій Бурятії – близько 290 тис. (це приблизно як населення київської Троєщини). При цьому буряти у Бурятії становлять близько 30% населення, тоді як росіян – близько 65%.

Наприкінці березня глава республіки Олексій Циденов зібрав у Бурятському театрі опери та балету діячів культури та прочитав їм лекцію про «спецоперацію». Після лекції прессекретар театру Батодалай Багдаєв сказав: «Є почесна варта №1 на Червоній площі. Ви коли-небудь бачили там «вузькооких»? Там чіткий відбір: блакитноокі, високі, слов'янські хлопці. А нашим землякам, кривоногим, маленьким, вилицюватим, дорога до почесної варти закрита. А як вмирати – то вмирати».

Загалом, цілеспрямована політика щодо вирішення «бурятського питання», яку проводила спочатку царська Росія, потім СРСР, а тепер і РФ, зробила свою справу. Колись Російська імперія не змогла завоювати чукчів, але потім фактично винищила цей народ, споївши горілкою і перетворивши на героїв дурних анекдотів. З бурятами Росія вчинила витонченіше – зіпсувала колись войовничий та гордий народ генетично своїм біосміттям, добила економічно, і зробила його в очах цивілізованого світу уособленням зла.

Андрій Кузьмін, «Главком»