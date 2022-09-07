Збив літак без жодного пострілу. Інтерв’ю із Героєм України Ярославом Мельником

Герой України Ярослав Мельник – командир зенітної ракетної батареї «Бук-М1». Його підрозділ за пів року збив 11 російських літаків, два гвинтокрили, дві крилаті ракети і 13 безпілотників.

Повномасштабну війну з Росією батарея Мельника зустріла на Херсонщині, але невдовзі її перекинули на Харківщину: біля Ізюма і Балаклії підрозділ Ярослава вполював найбільшу кількість ворожої техніки.

Одночасно у небі над Харківщиною перебували іноді понад 10 ворожих літаків, згадує офіцер. Росіяни насамперед полювали на засоби ППО. Відповідно, українським зенітникам потрібно було хутко увімкнути апаратуру для виявлення цілі, відстрілятися і якнайшвидше змінити позицію, аби ворог, який значно переважає у повітрі, не встиг їх знищити.

Ярослав розповідає, що він з побратимами підводили техніку дуже близько до лінії зіткнення, аби захистити піхоту від постійних нальотів. Це був великий ризик і для них, і для техніки, але дуже хотілося допомогти своїм.

Якось підрозділ Ярослава збив літак без жодного пострілу. «Виявили ціль. Увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста у цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він одразу катапультувався. Літак розбився», – цитує героя ArmyInform.

В інтерв’ю «Главкому» майор Ярослав Мельник розповів, як ледь не потрапив в оточення у перший день повномасштабної війни, про випадок, який допоміг йому розпочати військову кар’єру і про особливості нинішніх бойових дій на Харківщині.