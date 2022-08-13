Олег Груздевич. Командир, який вивів свій підрозділ з окупованого Маріуполя

Мали можливість з місцевими поспілкуватися, що вони розповідали?

Особисто я з цивільними не говорив, але наші хлопці переказували розмови. Різні настрої були у цивільних. Одні казали, мовляв, якби вас тут не було, по нас би не стріляли. Доводилося спокійно пояснювати, що це не так.

Дійсно, були випадки, коли наші заїжджали танком і у двір до людей. То люди вибігали і казали «ми вас можемо спалити», тобто були невдоволені. Але це війна, без цього неможливо. Може, через страх вони так поводилися.

А були і інші люди, інші історії. Коли наші бійці ще не встигали прибігти на одну з локацій, як з’ясовувалося, що місцеві погнали окупантів лопатами куди подалі.

«Росіяни закидали м’ясом кожну ділянку, яку захоплювали»

Ви заїхали до Маріуполя наприкінці лютого, а вибратися з міста змогли лише 11 квітня. Весь час були танкові бої?

Довелося паралельно і танкові бої вести, і брати до рук автомат і діяти як піхотинець. Розумієте, і патронів до автомата, і снарядів до танка, як і самих танків, не ставало більше. Наш танковий батальйон взаємодіяв зі 36-ю бригадою морської піхоти. Наприклад, один танк з мого підрозділу і ще один танк з 36-ї бригади їздили по периметру «Азовмаша», де потрібно було застосувати більше вогневого впливу на противника, а також виїжджали і за межами заводу.

За крайніх днів 10 до нашого від’їзду з міста мої танкісти, у яких уже не було танка і які не були поранені, а також зенітники, які були під моїм підпорядкуванням, стали просто піхотою. Ми організували цілодобове чергування. Чим далі, тим більше було стрілецьких боїв за територію заводу.

Хоча на танках ми виїжджали кожен день до нашого крайнього дня перебування у Маріуполі. Звичайно, не всі їх одразу задіяли, але працювали на бронетехніці постійно. Ми дуже економили снаряди, які закінчувалися. Якщо напочатку могли і по піхоті з танка працювати, то потім вже задля економії танки використовували або проти скупчення піхоти, або проти ворожої бронетехніки.

На території «Азовмашу» було три, або п’ять КПП, рашисти на нас лізли з усіх сторін. Вони намагалися взяти кількістю, та ми відбивалися.

Росіяни доволі швидко зайшли до Маріуполя, просувалися містом, потім оточили його. У перші дні війни окупували велику територію на півдні міста. Чи маєте відповідь, чому так сталося, адже за вашими словами, наші військові давно були готові до повномасштабної війни, спостерігаючи усі ці маневри росіян, які вони роками проводили вздовж кордону?

Напевно, це запитання до командирів, які мали і мають перед собою повнішу картину того, що відбулося. Але в мене на це одне пояснення: вони просто закидали м’ясом кожну нову ділянку, яку захоплювали. Бувало, переїжджали танками навіть своїх загиблих і поранених. Мої танкісти були у шоці від такої картини. Вони брали кількістю, яка у рази переважала нашу, намагалися нас видавити із займаних позицій.

Після усіх невдач у Чернігові, під Києвом, вони повинні були здобути хоч би маленьку, але перемогу. От вони і кинули купу ресурсів на Маріуполь. Не погоджуюся з тим, що вони швидко захопили Маріуполь. За даними нашої розвідки, у ворога на цьому напрямку було близько п’яти бригад, це 12 тис. людей. Наших у самому Маріуполі було набагато менше, це разом з «азовцями» якщо рахувати, 36-ю бригадою морпіхів, прикордонниками, нацгвардійцями.

При цьому у ворога втрати були колосальні. Складно сказати, скільки саме їх загинуло, думаю, не менше 7 тис. Тобто постійно було тисяч 12, але вони весь час мали втрати і задля того, аби утримувати сталу кількість, здійснювали поповнення особового складу. У них там і спецназ був російський, і бойовики так званої «ДНР».

З перехоплень, про які нам розповідали командири, виходило, що рашисти вже просто бояться іти в атаку.

Чому ви проривалися з Маріуполя саме 10 і 11 квітня, а не раніше чи пізніше?

Найперше тому, що був наказ командира 36-ї бригади. Чому не раніше, не знаю, це питання до командування. А чому не пізніше можу і я відповісти. Ми би ще тиждень точно не протягнули. По-перше тому, що не було би боєприпасів, а по-друге тому, що не було би що їсти. Було таке, що хлопці з «Азовсталі» інколи до нас машиною проривалися, привозили продукти. Але цього всього все одно надовго не вистачало. Тобто якби ми ще на тиждень затрималися, нас можна було би брати голими руками.

«Йшли пішки і уникали місцевих»

Ви проривалися з міста на танках?

З оточення у межах міста ми вийшли на двох танках, також з нами були зенітники. Потім з самого Маріуполя ми виїхали на машинах по маршруту, який раніше розвідали. Перед тим, як залишити техніку, ми її пошкоджували: ламали радіостанції, приціли, прибори нічного бачення. Тобто ми знищили все, що могли, аби справна техніка не дісталася ворогу.

Після цього йшли пішки. Всього пройшли 175 км. Далі їхати на техніці не можна було, ми ані палива достатнього запасу не мали, ані боєприпасів. Тому йшли групами по 15-20 людей. У моїй групі окрім мене було ще 15 людей.

Як довго йшли, чи зустрічали місцевих мешканців, хто вам допомагав, або заважав?

Ми старалися обходити населені пункти. В одне село зайшли (до Знаменівки, Донецької області) буквально на третій день нашого шляху. Зайшли вимушено, бо було дуже холодно. Хотілося їсти, всі харчі закінчувалися. До однієї хати нас не пустили, господарі побоялися. До іншої хотіли потрапити, але було зачинено.

Зранку бабуся, місцева жителька до нас підійшла, принесла молоко, перекусити. А потім каже: хлопці, вам потрібно звідси йти. Наскільки я зрозумів, її онук у «ДНР». Вона нам сказала, що якщо він її з нами побачить, то усіх повбиває, і її у тому числі. Після цього ми більше не ризикували іти на контакт з місцевими, тому обходили усі населені пункти.

Зв’язок як підтримували з командуванням?

Ніяк. Під час виходу не було в нас ані мобільного зв’язку, ані інтернету. Перед виходом завдяки Starlink вдалося скачати офлайн-карту, також мали звичайну карту. Вже коли ми дійшли туди, де до наших позицій залишалося 10-15 км, з’явився зв’язок, я зв’язався із командиром і він звів нас із підрозділами, які були біля нас. Взагалі вмикати телефони і ловити мобільний зв’язок було небезпечно. У всіх телефони були вимкнені, окрім мене.