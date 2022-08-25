Герой України Олег Голіней: Тим, хто працює на Himars, я боюсь навіть телефонувати

«На початку повномасштабного вторгнення росіяни за артилерією переважали нас вдесятеро»

Артилерист, підполковник Олег Голіней бере участь у війні проти Росії ще з 2014-го. Каже: тоді у агресора не було такої переваги над українськими військами, як на початку повномасштабного вторгнення.

Голіней – професійний військовий. Народився на Полтавщині. Закінчив військовий ліцей у Кременчуці, а також Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського і Військовий інститут ракетних військ та артилерії у Сумах. Нині очолює артилерійський підрозділ у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

Повномасштабну війну Олег Голіней зустрів під Сєвєродонецьком. Пригадує, що вже о 5 ранку 24 лютого був на ногах, оскільки почався авіаналіт на військову базу. Командування поставило задачу – тримати Рубіжне і дати можливість нашим військам перегрупуватися.

У той же час родина Голінея, дружина і двоє дітей, була у їхній квартирі у Бучі, але завдяки побратимам встигла вчасно виїхати до родичів, на безпечнішу територію. Так Олег міг повністю зосередитися на виконанні бойових завдань.

Невдовзі у їхній квартирі у Бучі побували чеченці і навіщось розбили сімейний ноутбук.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Герой України Олег Голіней розповів про свій шлях на цій війні, переваги західної зброї і про задачі українських артилеристів.