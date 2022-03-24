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    Ексміністр Лещенко назвав причину своєї відставки

    Ексміністр заявив, що Україна має запаси продовольства на найближчі два роки - Ексміністр Лещенко назвав причину своєї відставки
    Ексміністр заявив, що Україна має запаси продовольства на найближчі два роки
    фото з Facebook Лещенка

    Посадовець очолював міністерство з грудня 2020 року

    Звільнений міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко публічно повідомив, чому раптово подав у відставку. Про це він написав у Facebook.

    «Я зробив усе, щоб по максимуму налагодити роботу. Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров’я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики – з важким серцем, але зі щирою вірою у відновлене міністерство аграрної політики та продовольства України», – зазначив він.

    За словами Лещенка, Україна має запаси продовольства на найближчі два роки. Крім цього, додав, що його відомство підготувалося до посівної, яка стане найважливішою в історії України, «щоб у цьому році зібрати врожай на десятки мільйонів тонн».

    Окремо Лещенко подякував за довіру президенту України Володимиру Зеленському.

    Як повідомляв «Главком», 24 березня Верховна Рада звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського. До цього він очолював комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики і був у фракції «Слуга народу».

    Довідково. Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства України у грудні 2020 року. З 1 жовтня 2019 року до червня 2020 року Лещенко обіймав посаду уповноваженого президента із земельних питань. Також у червні цього ж року його призначали головою Держгеокадастру України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ексміністр Лещенко назвав причину своєї відставки