Рада готується відправити у відставку міністра Лещенка

Роман Лещенко очолює міністерство з грудня 2020 року

Керівник комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, член фракції «Слуга народу» Микола Сокальський зареєстрував постанову про відставку міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка. Відповідний документ 24 березня з’явився на сайті парламенті, передає «Главком».

Станом на 14:30 самого тексту проєкту постанови немає на сайті Верховної Ради.

Скріншот з сайту парламента

Як повідомляв «Главком», 23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко оголосив колективу про свою відставку. Він написав заяву про складання повноважень за власним бажанням. Про причини не розповів.

Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства України у грудні 2020 року. З 1 жовтня 2019 року до червня 2020 року Лещенко обіймав посаду уповноваженого президента із земельних питань. Також у червні цього ж року його призначали головою Держгеокадастру України.

Як повідомляється, Лещенко нагадав, що аграрії розпочинають підготовку до посівної ще восени попереднього року, тож до війни вони змогли підготувати необхідні ресурси для посівної приблизно в однакових обсягах.