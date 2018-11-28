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    «Євробляхери» досі блокують під’їзні шляхи на кордоні зі Словаччиною

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    «Євробляхери» досі блокують під’їзні шляхи на кордоні зі Словаччиною
    Фото: Держприкордонслужба

    Держприкордонслужба повідомила, що на всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано

    Станом на ранок 28 листопада залишаються заблокованими під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску - «Малий Березний» та «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «На даний момент рух транспортних засобів на цьому напрямку залишається ускладненим», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху.

    «Державна прикордонна служба звертається до всіх подорожуючих врахувати цю інформацію під час вибору маршруту прямування та обрати  більш оптимальний напрямок руху», - заявили у відомстві.

    Нагадаємо, поліція Львівщини відкрила п’ять кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.

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