«Євробляхери» досі блокують під’їзні шляхи на кордоні зі Словаччиною



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Фото: Держприкордонслужба

Держприкордонслужба повідомила, що на всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано

Станом на ранок 28 листопада залишаються заблокованими під’їзні шляхи до двох пунктів пропуску - «Малий Березний» та «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«На даний момент рух транспортних засобів на цьому напрямку залишається ускладненим», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на всіх інших напрямках рух через державний кордон нормалізовано та здійснюються заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху.

«Державна прикордонна служба звертається до всіх подорожуючих врахувати цю інформацію під час вибору маршруту прямування та обрати більш оптимальний напрямок руху», - заявили у відомстві.

Нагадаємо, поліція Львівщини відкрила п’ять кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.