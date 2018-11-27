Поліція Львівщини відкрила п'ять проваджень через блокування кордону



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«Євробляхери» блокують пункти пропуску на Заході України

Правоохоронці закликають писати заяви у місцеві відділки поліції

Поліція Львівщини відкрила п’ять кримінальних проваджень на основі звернень громадян, права яких були порушені через блокування західних кордонів.

Очільник обласного управління поліції Валерій Середа закликав писати заяви у поліцію, це допоможе швидше покарати винних. Про це він заявив ввечері 26 листопада в ефірі львівського телеканалу.

Середа зазначив, що діями одних громадян порушуються права інших, і серед них іноземців. За його словами, вже є звернення дипломатичних представництв інших держав, зокрема, Польщі з приводу блокування кордонів.

Рух у трьох пунктах пропуску в межах Львівщини залишаються заблокованими ‒ Раві-Руській, Шегинях та Краковці. Це якраз ті переходи, якими їдуть вантажні автомобілі. Через блокаду фур підприємства несуть збитки. У Раві-Руській далекобійники навіть перекрили дорогу для самих протестувальників, які їхали на підмогу іншим євробляхарям. А в Ягодині на Волині водії фур побилися з протестувальниками.

За зверненнями громадян, чиї права порушені, поліція вже відкрила п’ять кримінальних проваджень.

«Звернень було багато, але ми об’єднуємо їх фактично за одними і тими самими обставинами. За цими статтями (ст. 279 ККУ) передбачений штраф до 50 неоподаткованих мінімумів, виправні роботи, арешт, обмеження волі», ‒ уточнив Середа.

Керівник поліції закликав підприємців, які мають втрати і збитки, а також громадян, чиї права обмежили, звертатися у районні відділки поліції, на території яких застрягли автомобілі. Ці звернення долучать до відкритих проваджень і винуватці будуть покарані.

Зокрема, Краковець розташований у Яворівському районі. Тож можна звернутися у Яворівський відділ поліції ‒ м. Яворів, вул. Ів. Франка, 16, тел.: (03259) 2-10-30, (03259) 2-13-32;

‒ Шегині ‒ Мостиське відділення поліції, м. Мостиська, вул. Будзиновського, 6, тел.: (03234) 41-6-02, (03234) 41-5-80;

‒ Рава-Руська ‒ Жовківське відділення поліції, м. Жовква, вул. Степана Бандери, 13, тел.: (03252) 2-13-02;

‒ Угринів ‒ Сокальське відділення поліції, м. Сокаль, вул. Міцкевича, 9, тел.: (03257) 2-22-54.

‒ Смільниця ‒ Старосамбірське відділення поліції, м. Старий Самбір, вул. Д. Галицького, 41, тел.: (03238) 2-16-68.

Як повідомлялося, рух було заблоковано у понад 10 пунктах пропуску на держкордоні. Однак на деяких напрямках протестувальники розблокували під'їзні шляхи.