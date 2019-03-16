СБУ відповіла на заяви «Нацкорпусу» про провокації на акції



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У СБУ використали для характеристики слів представника праворадикалів термін «конфабуляція»

Служба безпеки України прокоментувала у Facebook заяви представників «Національного корпусу» щодо підготовки провокацій під час акції цієї праворадикальної організації в центрі Києва 16 березня.

У спецслужбі заявили, що «складно без іронії коментувати заяву Коротких (один із членів «Національного корпусу» Сергій Коротких – ред.)».

Також у СБУ використали для характеристики слів представника праворадикалів термін «конфабуляція» (у психіатрії це один із різновидів розладів пам'яті, помилкові спогади про події, яких ніколи не було).

Увечері 16 березня «Національний корпус» у Facebook заявив, що «влада планує провокації на акції протесту у Києві 16 березня», зокрема, «організовує автобуси з проплаченими тітушками з кількох регіонів України», завданням яких є «здійснювати провокації нібито від імені учасників мітингу».

Нагадаємо, урядовий квартал у центрі Києва перекрили для руху автомобільного транспорту напередодні запланованих на 16 березня акцій у зв'язку з розкраданнями в оборонній сфері.