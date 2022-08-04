СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)

Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах

Служба безпеки затримала чоловіка, що повідомляв інформацію про об'єкти інфраструктури та позиції Збройних сил, переміщення техніки у Миколаївські області. Інформацію чоловік передавав через ворожі канали в месенджерах, пише пресслужба відомства.

Як повідомляється, затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Відомо, що за його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону.