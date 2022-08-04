Головна Новини
search button user button menu button

СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:12 glavcom.ua
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
фото: пресслужба СБУ

Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах

Служба безпеки затримала чоловіка, що повідомляв інформацію про об'єкти інфраструктури та позиції Збройних сил, переміщення техніки у Миколаївські області. Інформацію чоловік передавав через ворожі канали в месенджерах, пише пресслужба відомства.

Як повідомляється, затриманий Службою безпеки коригувальник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні. Зрадник повідомляв данні через групи в соціальних мережах та месенджерах, які адмініструються російськими спецслужбами.

Відомо, що за його інформацією окупанти неодноразово завдавали артилерійські та ракетні удари по місту. Під час обшуку у затриманого вилучено засоби зв’язку, що містять докази його злочинної діяльності.

4 фото
На весь екран

Наразі йому повідомлено про підозру за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Раніше повідомлялося, що контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону. 

Теги: Миколаїв державна зрада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
23K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
16K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
15K
СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)
13K
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
8839
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти

Новини

Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном. МЗС зробив заяву
Сьогодні, 11:05
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами (фото)
Сьогодні, 10:44
Росія фабрикує докази теракту в Оленівці – американська розвідка
Сьогодні, 10:33
Вороги вкрили мінометним вогнем Сумщину: горіли приватні будинки (фото)
Сьогодні, 10:28
Окупанти після удару по ешелону тероризують мешканців Брилівки: шукають навідників 
Сьогодні, 10:13
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
Сьогодні, 10:12

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту