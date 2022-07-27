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СБУ затримала коригувальника артобстрілів Сумщини

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 14:11 glavcom.ua
СБУ затримала коригувальника артобстрілів Сумщини
Агент РФ проводив фото- і відеофіксацію українських позицій
СБУ

Зрадником виявився місцевий житель

Контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Особливо його кураторів з РФ цікавила інформація щодо переміщення підрозділів з військовою технікою ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Під час розвідування українських позицій ворожий агент проводив їх фото- і відеофіксацію, а потім переправляв співробітнику ФСБ РФ у вигляді електронних файлів з прив’язкою до місцевості. Для передачі використовував заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Окупанти планували використати ці дані для масованих артилерійських обстрілів регіону.

Встановлено, що зрадником є місцевий житель, який був завербований представником російських спецслужб після повномасштабного вторгнення РФ. Співробітники СБУ вже ідентифікували особу окупанта, з яким співпрацював цей агент.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 19 липня російські війська 78 разів обстріляли Сумську область. Під обстріли потрапило п'ять громад. 

Теги: СБУ Сумщина колабораціонізм росія війна окупанти

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