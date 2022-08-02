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СБУ затримала коригувальника артобстрілів Миколаєва (фото)

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:15 glavcom.ua
СБУ затримала коригувальника артобстрілів Миколаєва (фото)
Наразі коригувальнику повідомлено про підозру
фото: пресслужба СБУ

У результаті дій чоловіка було зруйновано декілька споруд у місті

Контррозвідники Служби безпеки України затримали місцевого мешканця, який ініціативно збирав і поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції українських військ та об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, у подальшому зібрана ним інформація використовувалась ворожими спецслужбами та військами для завдання ракетних та артилерійських ударів по військових і цивільних об’єктах міста. У результаті його дій було зруйновано декілька таких споруд.

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«У ході обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, виявлено та вилучено засоби фіксації та поширення вказаних даних. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки викрила і знешкодила зловмисника, який проводив розвідувально-підривну діяльність у Сумській області – збирав розвіддані щодо місць дислокації Сил оборони України поблизу державного кордону. 

Теги: державна зрада війна СБУ Миколаїв

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