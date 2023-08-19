В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня

На свято Преображення Господнього, або Спаса, 19 серпня очікується невелика хмарність

У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ та гроза вдень

19 серпня, на свято Преображення Господнього, або Спаса, очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Проте, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ та гроза вдень. Місцями можуть виникнути пориви вітру до 15-20 м/с. Вітер буде переважно східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 17 до 22°C, а вдень підніметься від 28 до 33°C. В південних областях температурні показники можуть досягти 36°C.

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На високогір'ї Карпат нічна температура буде в межах 13-18°C, а вдень підніметься до 21-26°C.

У суботу вдень у Карпатському регіоні, в неділю у західних і північних областях, у понеділок в Україні, крім півдня та сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У Київській області та в столиці також буде спекотно. Прогнозується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер переважно східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі в Києві очікується від 17 до 19°C, а вдень підніметься від 29 до 31°C.