В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ та гроза вдень
19 серпня, на свято Преображення Господнього, або Спаса, очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Проте, у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях можливий короткочасний дощ та гроза вдень. Місцями можуть виникнути пориви вітру до 15-20 м/с. Вітер буде переважно східний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 17 до 22°C, а вдень підніметься від 28 до 33°C. В південних областях температурні показники можуть досягти 36°C.
На високогір'ї Карпат нічна температура буде в межах 13-18°C, а вдень підніметься до 21-26°C.
У суботу вдень у Карпатському регіоні, в неділю у західних і північних областях, у понеділок в Україні, крім півдня та сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.
У Київській області та в столиці також буде спекотно. Прогнозується невелика хмарність і відсутність опадів. Вітер переважно східний зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі в Києві очікується від 17 до 19°C, а вдень підніметься від 29 до 31°C.
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