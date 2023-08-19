19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не дозволено в'язати, шити, вишивати, займатися ремонтом

19 серпня відзначається День пасічника в Україні, Всесвітній день безпритульних тварин, Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги та День міста Коломия. Віряни святкують Преображення Господнє, в народі – Яблучний Спас.

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День пасічника в Україні

Свято заснував Леонід Кучма у 1997 році за підтримки Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. На цей час в столиці нашої країни - в Києві - існує Інститут бджільництва ім.П.і. Прокоповича, заснований в 1989 році.

Він названий на честь Петра Прокоповича - пасічника, який першим винайшов рамковий вулик розбірного типу. Цей винахід дозволив добувати мед, не вбиваючи бджіл і не руйнуючи стільники, як це робилося раніше.

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19 серпня по всій країні проходять фестивалі та ярмарки, на яких можна спробувати різні сорти меду. Виробники пропонують віск, маточне молочко, прополіс та інші продукти бджільництва.

Всесвітній день безпритульних тварин

Щороку кожна третя субота серпня відведена для святкування Всесвітнього дня безпритульних тварин. Мета свята – привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються кішки, собаки та інші домашні улюбленці, які залишилися без домівки. Варто сказати, що ця проблема має глобальний характер, вона доволі поширена у різних країнах світу. Актуальними є питання щодо безпритульних тварин і в Україні. В цей день лунають заклики з боку небайдужих громадян та організацій, що займаються захистом прав тварин. Чотирилапим нікуди подітися, тому суспільство має працювати у напрямку створення законів про стерилізацію, а також займатися активним будівництвом споруд для створення притулків для тварин, які народжуються, щоб бути домашніми.

Всесвітній день безпритульних тварин (International Homeless Animals Day) вперше відзначили у 1992 році. Ініціаторами провадження цього свята виступили члени Міжнародного товариства, яке займається захистом прав тварин.

Всесвітній день фотографії

Ця подія важлива для всіх шанувальників фотознімків та тих, хто просто полюбляє фотографувати. Зараз кожна людина з телефоном може зробити яскраві, якісні фото та зберегти їх у пам’яті гаджета. Але все було набагато складніше, коли людство тільки «познайомилося» з фотографією.

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День фотографії (World Photography Day) був заснований 19 серпня 2009 року відомим австралійським фотографом Корскі Ара, а вперше відсвяткований у 2010. Він звернув увагу колег на цю дату невипадково.

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Щороку 19 серпня різні країни святкують Всесвітній день гуманітарної допомоги.

Пам’ятний день був засноване за ініціативою Організації Об’єднаних Націй за участі Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших міжнародних організацій. Офіційно відзначення Дня гуманітарної допомоги закріплене в рішенні Генеральної Асамблеї ООН.

Головна мета Всесвітнього дня гуманітарної допомоги – підкреслити необхідність співпраці держав під час збройних конфліктів, природних катаклізмів, глобальних катастроф.

А також привернути увагу суспільства до конфліктів та різноманітних криз, що досі тривають в різних країнах світу.

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Яке сьогодні релігійне свято

19 серпня в церковному календарі відзначається Преображення Господнє (Яблучний Спас). Це свято вшановує момент, коли Ісус Христос відкрив перед своїми учнями свою божественну суть. Сталося це на горі Фавор, куди Син Божий піднявся з апостолами Петром, Яковом та Іоанном. Піднявшись на гору, Ісус одразу почав молитися, і його зовнішність почала змінюватися — обличчя засвітилося, а одяг став білосніжним. Після цього апостоли на власні очі побачили, що їхній Учитель дійсно Син Божий.

Що не можна робити цього дня

Церква забороняє займатися домашньою роботою, окрім садівництва.

Не дозволено в'язати, шити, вишивати, займатися ремонтом.

Не можна вбивати комах або просто їх проганяти.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: який Яблучний Спас – таким буде січень;

Погода ясна – чекайте на холодну зиму;

Літає багато мух – погода буде спекотною з вологим повітрям;

Вранці прохолодно, а комарів багато – вдень буде спекотно і ясно;

Дощить – в листопаді також буде багато дощів;

Вродило багато яблук – наступний рік буде урожайним.

Пам’ятні події 19 серпня

1722 рік – наказний гетьман Павло Полуботок видає універсал, який забороняє зловживання світських і духовних можновладців та передбачає реформу судочинства;

1839 рік – уряд Королівства Франція проголошує дареготипію "подарунком світу", завдяки чому фотографія змогла стати загальнодоступною технологією;

1914 рік – створюють керівний орган Українських Січових Стрільців – Українську бойову управу;

1919 рік – 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобуває Бердичів;

1920 рік – 6-та стрілецька дивізія полковника Марка Безручка після численних сутичок з частинами 1-ї кінної армії Будьонного відходить до Замостя і займає там оборону;

1943 рік – президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби;

1989 рік – парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель – о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;

1989 рік – у Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років;

1990 рік – НДР приймає конституцію ФРН;

1991 рік – Леонід Кравчук, голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і підкреслює, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 рік – в Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Лев, Спас, Людвіг, Феоктист.