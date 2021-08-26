Десятирічна українка стала чемпіонкою світу з балету (відео)

На змаганнях українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі

Українка Єлизавета Біденко в десять років стала чемпіонкою світу з балету. На цьому змаганні українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчинка займається балетом з 4 років. Перед Чемпіонатом світу вона тренувалася по чотири години на день. Повернувшись зі змагань, вона відразу йде на тренування, адже попереду нові випробування. Через два місяці почнуться змагання в Парижі.

«Вона приходить на уроки і через кілька хвилин вона мокра, вона використовує той потенціал, який тільки може бути. Я навіть не сумніваюся, що це буде світова зірка», – говорить тренер Лізи.

Батьки підтримують свою дочку і колекціонують її нагороди. При цьому мама юної танцівниці зізналася, що не рахувала всі нагороди, але їх дуже багато.

Через напружений графік у дівчинки відсутній вільний час. У неї виснажливі тренування і є обмеження в їжі, але їй все подобається. Ліза мріє про балет і хоче вчиться за кордоном.

«У нас постійно піднята нога, постійно шпагат, ми спимо в шпагаті, сидимо в шпагаті і їмо в шпагаті», – розповів батько.

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