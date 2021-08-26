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    Десятирічна українка стала чемпіонкою світу з балету (відео)

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    Через напружений графік у маленької балерини відсутній вільний час - Десятирічна українка стала чемпіонкою світу з балету (відео)
    Через напружений графік у маленької балерини відсутній вільний час
    Фото: скріншот відео ТСН

    На змаганнях українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі

    Українка Єлизавета Біденко в десять років стала чемпіонкою світу з балету. На цьому змаганні українка була наймолодшою учасницею і обійшла танцівниць з Англії, Іспанії, Франції та Польщі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Дівчинка займається балетом з 4 років. Перед Чемпіонатом світу вона тренувалася по чотири години на день. Повернувшись зі змагань, вона відразу йде на тренування, адже попереду нові випробування. Через два місяці почнуться змагання в Парижі.

    «Вона приходить на уроки і через кілька хвилин вона мокра, вона використовує той потенціал, який тільки може бути. Я навіть не сумніваюся, що це буде світова зірка», – говорить тренер Лізи.

    Батьки підтримують свою дочку і колекціонують її нагороди. При цьому мама юної танцівниці зізналася, що не рахувала всі нагороди, але їх дуже багато.

    Через напружений графік у дівчинки відсутній вільний час. У неї виснажливі тренування і є обмеження в їжі, але їй все подобається. Ліза мріє про балет і хоче вчиться за кордоном.

    «У нас постійно піднята нога, постійно шпагат, ми спимо в шпагаті, сидимо в шпагаті і їмо в шпагаті», – розповів батько.

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    Теги: батьки тренер час
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    Десятирічна українка стала чемпіонкою світу з балету (відео)