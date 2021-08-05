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    102-річна мешканка Чернігівщини станцювала на своєму дні народження (відео)

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    102-річна мешканка Чернігівщини станцювала на своєму дні народження (відео)
    Скріншот із відео

    Жінка у свої роки ще виконує чимало роботи і не перестає танцювати

    Мешканка Корюківки, що на Чернігівщині, Ганна Сухобок, у свій 102-ий день народження пішла в танок. Про це пише Суспільне.Чернігів у Facebook.

    Жінка у свої 102 прополює квіти під вікном, збирає щавель, першою збирається на город. Навіть косити хотіла, але цього їй вже не дозволили.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що свій 108-ий день народження відзначила довгожителька Затишанської громади Олена Іванівна Малевська. Все життя жінка важко працювала в колгоспі села Росіянівка. Зараз, на схилі літ, вона оточена турботою своїх рідних і близьких.

    Малевська пережила дві революції, дві світові війни та стільки ж голодоморів. Вона почала працювати ще десятирічною дівчинкою. Працювала в селі на польових роботах, а потім – дояркою.

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    Теги: Чернігів Facebook жінка квіти
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    102-річна мешканка Чернігівщини станцювала на своєму дні народження (відео)