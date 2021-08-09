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    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон

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    154-й театральний сезон Національна опера України розпочне оперою Миколи Лисенка &laquo;Наталка Полтавка&raquo;&nbsp; - Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон
    154-й театральний сезон Національна опера України розпочне оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» 
    Фото: Національна опера України

    23 серпня в Національній опері відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України

    Напередодні Дня Незалежності Національна опера України розпочинає свій 154-й театральний сезон перлинами української класики – оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» (18 серпня) та балетом Михайла Скорульського «Лісова пісня» (19 серпня). Про це повідомляється у пресрелізі театру.

    Також в серпневій афіші театру заявлені:

    • 20 серпня - оперно-балетний вечір, що складається з двох одноактних вистав - опера «Служниця-пані» Перголезі (виконавці головних партій - Сусанна Чахоян, Олександр Бойко, партія клавесина – Ліана Косович) та балет «Шехеразада» за участі Анастасії Шевченко, Сергія Кривоконя, Михайла Загреби та ін.
    • 25 серпня – героїчно-романтичний балет «Грек Зорба» М.Теодоракіса. У головних ролях: Ярослав Ткачук (Грек Зорба), Ольга Кіф’як-фон-Крамер (Марина), Віталій Нетруненко (Джон) та ін.
    • 26 серпня – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) в постановці легендарної Ірини Молостової (у головних ролях – Лілія Гревцова, Валентин Дитюк, Геннадій Ващенко та ін.)
    • 27 серпня – витончений балет «Жизель» А.Адана за участі Тетяни Льозової (Жизель), Микити Сухорукова (Альберт) та ін.
    • 29 серпня - діамант світової балетної класики - «Лебедине озеро» П.Чайковського у постановці Валерія Ковтуна за участі Ольги Голиці, Станіслава Ольшанського та ін.
    • 31 серпня – балет «Віденський вальс» (балетмейстер-постановник – Аніко Рехвіашвілі, диригент-постановник – Олексій Баклан).

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    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон
    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон
    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон
    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон

    Зазначається, що загалом на 154-й сезон у головного оперного театру країні грандіозні плани. Ними поділився генеральний директор, художній керівник Національної опери України Петро Якович Чуприна: «Великою честю для усього колективу вважаю те, що саме на нашій сцені силами наших артистів 23 серпня відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних гостей, запрошених на цю урочисту подію. До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 29 вересня плануємо виконання Реквієму Дж. Верді під орудою всесвітньо відомого маестро Рікардо Муті. 29 жовтня у концертному виконанні відбудеться прем’єра містичної опери легендарного французького композитора Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». Повномасштабну постановку цього твору плануємо здійснити на нашій сцені в кінці сезону, залучивши відомого європейського режисера Тоні Палмера, з яким підготовча робота триває вже близько року. Також 21-23 жовтня проходитиме Всеукраїнський фестиваль балету. 24 жовтня на нашій сцені відбудеться заключний концерт Конкурсу імені Євгенії Мірошниченко. Нова версія опери «Травіата» Дж.Верді в постановці Анатолія Солов’яненка буде представлена 26 листопада. Не полишаємо надії завершити балет «Красуня і чудовисько», постановку якого незадовго до своєї такої передчасної смерті розпочала Аніко Рехвіашвілі».

    У театрі додали, що квитки надходять у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави, щоб глядачі не мали проблем з переносами вистав або поверненням квитків.

    Відповідно до діючих карантинних вимог поки незмінними залишаються обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а заходячи до театру, необхідно пройти температурний скринінг.

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    Теги: Київ День Незалежності театр карантин балет
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    Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон