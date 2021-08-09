Національна опера України поділилась грандіозними планами на новий сезон

23 серпня в Національній опері відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України

Напередодні Дня Незалежності Національна опера України розпочинає свій 154-й театральний сезон перлинами української класики – оперою Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» (18 серпня) та балетом Михайла Скорульського «Лісова пісня» (19 серпня). Про це повідомляється у пресрелізі театру.

Також в серпневій афіші театру заявлені:

20 серпня - оперно-балетний вечір, що складається з двох одноактних вистав - опера «Служниця-пані» Перголезі (виконавці головних партій - Сусанна Чахоян, Олександр Бойко, партія клавесина – Ліана Косович) та балет «Шехеразада» за участі Анастасії Шевченко, Сергія Кривоконя, Михайла Загреби та ін.

25 серпня – героїчно-романтичний балет «Грек Зорба» М.Теодоракіса. У головних ролях: Ярослав Ткачук (Грек Зорба), Ольга Кіф’як-фон-Крамер (Марина), Віталій Нетруненко (Джон) та ін.

26 серпня – опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) в постановці легендарної Ірини Молостової (у головних ролях – Лілія Гревцова, Валентин Дитюк, Геннадій Ващенко та ін.)

27 серпня – витончений балет «Жизель» А.Адана за участі Тетяни Льозової (Жизель), Микити Сухорукова (Альберт) та ін.

29 серпня - діамант світової балетної класики - «Лебедине озеро» П.Чайковського у постановці Валерія Ковтуна за участі Ольги Голиці, Станіслава Ольшанського та ін.

31 серпня – балет «Віденський вальс» (балетмейстер-постановник – Аніко Рехвіашвілі, диригент-постановник – Олексій Баклан).

Зазначається, що загалом на 154-й сезон у головного оперного театру країні грандіозні плани. Ними поділився генеральний директор, художній керівник Національної опери України Петро Якович Чуприна: «Великою честю для усього колективу вважаю те, що саме на нашій сцені силами наших артистів 23 серпня відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних гостей, запрошених на цю урочисту подію. До 80-х роковин трагедії Бабиного Яру 29 вересня плануємо виконання Реквієму Дж. Верді під орудою всесвітньо відомого маестро Рікардо Муті. 29 жовтня у концертному виконанні відбудеться прем’єра містичної опери легендарного французького композитора Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». Повномасштабну постановку цього твору плануємо здійснити на нашій сцені в кінці сезону, залучивши відомого європейського режисера Тоні Палмера, з яким підготовча робота триває вже близько року. Також 21-23 жовтня проходитиме Всеукраїнський фестиваль балету. 24 жовтня на нашій сцені відбудеться заключний концерт Конкурсу імені Євгенії Мірошниченко. Нова версія опери «Травіата» Дж.Верді в постановці Анатолія Солов’яненка буде представлена 26 листопада. Не полишаємо надії завершити балет «Красуня і чудовисько», постановку якого незадовго до своєї такої передчасної смерті розпочала Аніко Рехвіашвілі».

У театрі додали, що квитки надходять у продаж поступово – за два тижні до заявленої дати вистави, щоб глядачі не мали проблем з переносами вистав або поверненням квитків.

Відповідно до діючих карантинних вимог поки незмінними залишаються обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а заходячи до театру, необхідно пройти температурний скринінг.

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