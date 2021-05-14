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    100 тис. вакцин від Covid-19. Литва надасть допомогу Україні

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    Загалом уряд Литви виділив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства - 100 тис. вакцин від Covid-19. Литва надасть допомогу Україні
    Загалом уряд Литви виділив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства
    Фото з відкритих джерел

    У рамках Східного партнерства допомогу також отримають Грузія та Молдова

    Уряд Литви надасть 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства, зокрема 100 тисяч вакцин для України. Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у своєму Twitter.

    «Уряд Литви щойно підтвердив 200 тис. вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України – 100 тис. вакцин, Грузії – 15 тис. та Молдови – 11 тис. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими», – написав Ландсбергіс.

    Тим часом, через збільшення притоку робітників з України польські компанії просять уряд про можливість їх вакцинації, але поки що не отримують чіткої відповіді. «Ми вже прийняли рішення про вакцинацію наших співробітників. Зараз ми перебуваємо на стадії обговорення з нашими клієнтами, як провести цю акцію максимально ефективно, але ми отримуємо суперечливу інформацію про правила вакцинації іноземців», – сказав Міхал Вежховський, директор агентства з працевлаштування EWL Group, що спеціалізується на підборі співробітників зі Східної Європи, в основному з України.

    Він підкреслює, що шанси на те, що українці приїдуть до Польщі вже вакцинованими, невеликі, оскільки в Україні другу дозу отримали всього 700 осіб.


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    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці Литва вакцинація коронавірус
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