США почали вакцинацію підлітків від Covid-19

Байден пообіцяв, що для вакцинації підлітків будуть швидко створені всі умови

У четвер, 13 травня, у США почалася вакцинація від Covid-19 підлітків віком 12-15 років. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що приблизно 15 тис. аптек в США пропонують підліткам щеплення вакциною Pfizer.

Президент США Джо Байден закликав батьків підлітків забезпечити вакцинацію їхніх дітей.

За його словами, вони теж можуть інфікуватися коронавірусом та заражати своїх друзів, братів та сестер, батьків, дідусів та бабусь. Байден пообіцяв, що для вакцинації підлітків будуть швидко створені всі умови.

Кілька днів тому Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило екстрене застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

Нагадаємо, американцям доплачуватимуть за вакцинацію від Сovid-19

До слова, згідно дослідження, вакцини Pfizer та AstraZeneca вже після першого щеплення ефективні на 87%.

Як повідомлялося, на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.