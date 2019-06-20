14 партій вже подали документи на участь у парламентських виборах



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Центральна виборча комісія прийматиме документи на реєстрацію виборчих партійних списків до 20 червня

Наразі зареєстровано 839 кандидатів за списками п’яти політичних сил

Станом на 19 червня до Центральної виборчої комісії надійшли документи від 14 політичних партій на реєстрацію виборчого списку кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту ЦВК.

Це – «Громадянська позиція», Радикальна партія Олега Ляшка, «Свобода», «Голос», «Опозиційна платформа – За життя», «Сила і честь», «Незалежність», «Українська стратегія Гройсмана», «Європейська солідарність», «Об’єднання «Самопоміч», «Батьківщина», «Факел», «Слуга народу» і «партія Шарія».

Наразі зареєстровано 839 кандидатів за списками п’яти політичних сил: ВО «Свобода» (224 претенденти), Радикальна партія Олега Ляшка (217), «Голос» (175), «Громадянська позиція» (164), «Всеукраїнське об’єднання «Факел» (59).

Крім цього, ЦВК зареєструвала 763 кандидатів в одномандатних округах. З них 618 – шляхом самовисування, 143 – партіями.

Також скасовано реєстрацію двох самовисуванців-мажоритарників: Олександра Гончаренка - у 137 окрузі і Олександра Керусенка - у 93 окрузі. Обоє написали заяви про відмову балотуватися.

Додамо, що згідно з календарним планом ЦВК, подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується 20 червня.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

В КСУ визнали, що конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень немає правового вирішення. Справа в тому, що Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент не передбачає цього порядку.

Тому судді КС прийшли до висновку, що вирішити цю ситуацію має народ, як єдине джерело влади, і зробити це він має на виборах.

«Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», - повідомляється на сайті КСУ.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.