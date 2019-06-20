Конституційний суд опублікував рішення щодо указу про розпуск парламенту



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В КСУ вважають, що конфлікт між президентом та парламентом немає правового вирішення, тому мають відбутись вибори

Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Про це йдеться в офіційному повідомленні КСУ, яке було опубліковано в четвер ввечері.

В КСУ визнали, що конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень немає правового вирішення. Справа в тому, що Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент не передбачає цього порядку.

Тому судді КС прийшли до висновку, що вирішити цю ситуацію має народ, як єдине джерело влади, і зробити це він має на виборах.

«Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», - повідомляється на сайті КСУ.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

У голосуванні взяли участь 16 з 17 суддів КСУ, бо Сергій Головатий знаходиться на засіданні Венеційської комісії.

Як повідомляли ЗМІ, 11 суддів проголосували «за», 5 «проти». Поки відомо прізвища чотирьох судді, які були проти указу про розпуск. Це Віктор Колісник та Василь Лемак (призначені за квотою екс-президента Порошенка), Микола Мельник (квота ВР), а також Віктор Кривенко (призначений ще за екс-президента Ющенка).

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

11 червня відбулось відкрите засідання Конституційного суду з цієї справи. Представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що коаліція у Верховній Раді не існує вже три роки.