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    25 людей загинули при пожежі в торговому центрі на Філіппінах

    Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру
    Не менше 25 людей загинули, опинившись замкнутими при пожежі в приміщенні одного з торгових центрів міста Давао на Філіппінах. Про це повідомив сайт Minda News. Пожежа почалася увечері в п'ятницю, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв оцінюється від 25 до 35 осіб. Пожежа почалася на третьому
    • Сьогодні, 06:28
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    Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру&nbsp;<span>в Давао</span>
    Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру в Давао

    Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру

    Не менше 25 людей загинули, опинившись замкнутими при пожежі в приміщенні одного з торгових центрів міста Давао на Філіппінах.

    Про це повідомив сайт Minda News.

    Пожежа почалася увечері в п'ятницю, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв оцінюється від 25 до 35 осіб.

    Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру.

    Причина загорання поки невідома.

    Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку врятовано жінку, евакуйовано 25 осіб, серед яких троє дітей.

    пожежа
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