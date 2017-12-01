25 людей загинули при пожежі в торговому центрі на Філіппінах
- Сьогодні, 06:28
-
Розсилка
Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру в Давао
Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру
Не менше 25 людей загинули, опинившись замкнутими при пожежі в приміщенні одного з торгових центрів міста Давао на Філіппінах.
Про це повідомив сайт Minda News.
Пожежа почалася увечері в п'ятницю, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв оцінюється від 25 до 35 осіб.
Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру.
Причина загорання поки невідома.
Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку врятовано жінку, евакуйовано 25 осіб, серед яких троє дітей.