25 людей загинули при пожежі в торговому центрі на Філіппінах

Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру

Не менше 25 людей загинули, опинившись замкнутими при пожежі в приміщенні одного з торгових центрів міста Давао на Філіппінах. Про це повідомив сайт Minda News. Пожежа почалася увечері в п'ятницю, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв оцінюється від 25 до 35 осіб. Пожежа почалася на третьому



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Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру в Давао

Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру

Не менше 25 людей загинули, опинившись замкнутими при пожежі в приміщенні одного з торгових центрів міста Давао на Філіппінах.

Про це повідомив сайт Minda News.

Пожежа почалася увечері в п'ятницю, замкнених людей намагалися врятувати до 3:30 суботи за місцевим часом. Кількість жертв оцінюється від 25 до 35 осіб.

Пожежа почалася на третьому поверсі торгового центру.

Причина загорання поки невідома.

Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку врятовано жінку, евакуйовано 25 осіб, серед яких троє дітей.