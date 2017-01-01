Велика пожежа у Києві: евакуйовано 25 мешканців

Пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі

У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку врятовано жінку, евакуйовано 25 осіб, серед яких троє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві. 20 грудня о 19:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на вул. Здолбунівській,



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Вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 осіб серед яких 3-є дітей

Пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі

У Києві під час гасіння пожежі в житловому будинку врятовано жінку, евакуйовано 25 осіб, серед яких троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

20 грудня о 19:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на вул. Здолбунівській, 3-Б, виникла пожежа.

На місце події негайно прибули рятувальники. По прибуттю, бійці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку, яку передали працівникам медичної служби. Також вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 осіб серед яких троє дітей. Дітей 2016, 2009, 2013 року госпіталізовано в лікарню з підозрою на отруєння чадним газом.

О 19:52 пожежу локалізовано, а о 20:24 ліквідовано.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдження вогню на інші квартири.

Внаслідок займання пошкоджено віконні рами, меблі, особисті речі, холодильник, телевізор, двері та закопчено стіни та стеля квартири.

На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної техніки та 53 чоловіка особового складу Київського гарнізону.

Наразі причина пожежі з’ясовується.