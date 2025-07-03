Головна Новини
search button user button menu button

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня – День зенітних ракетних військ Повітряних сил
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто починати щось нове, бо всі плани зазнають краху

3 липня відзначається День зенітних ракетних військ Повітряних сил та Міжнародний день без поліетилену. Віряни вшановують пам’ять мученика Якинта.

День зенітних ракетних військ Повітряних сил

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Починаючи з 3 липня 2011 року своє професійне свято відзначають представники українських зенітних ракетних військ, яке було встановлено наказом Міністерства оборони України від 10 лютого 2011 року – День зенітних ракетних військ Повітряних сил України.

Зенітним ракетним військам довірено важливу місію – спільно з іншими воєнними постійно боронити повітряний простір над українськими містами, важливими стратегічними об’єктами від авіаційних та інших ударів противника. 

Повномасштабна агресія Росії проти нашої держави, систематичні ракетно-бомбові удари ворога по мирній території України ‒ це ті фактори, які зумовили усвідомлення суспільством важливості потужного та ефективного захисту у системі протиповітряної оборони країни.

Міжнародний день без поліетилену

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

3 липня відзначають Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів. За даними ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного року до океану потрапляє 8 мільйонів тонн пластику.

Щорічно у світі виготовляють понад 13 мільярдів пластикових пакетів, тобто 300 одиниць на кожного дорослого. У природному середовищі поліетилен розкладається більше двохста років, а пластик – майже 450 років. Водночас деякі вчені вважають, що пластик лише розпадається на шматочки, які з часом стають меншими.

Наразі про повну або часткову відмову від пластику заявили вже у понад 40-а країнах світу. Серед них не тільки країни Євросоюзу, а й африканські та азійські держави.

Яке сьогодні релігійне свято

3 липня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Якинта. Він народився у місті Кесарія Каппадокійська (нині територія Туреччини) у ІІІ столітті. Був юнаком високих моральних чеснот і міцної віри в Христа. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).Під час правління імператора Траяна почалися жорстокі гоніння на християн.

За наказом імператора, всі, хто відмовлявся поклонятися римським богам, піддавалися жорстоким тортурам і страчувались. Якинт, будучи щирим християнином, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. За це його заарештували і піддали тортурам. Він був кинутий до в'язниці, де його жорстоко мучили. Врешті-решт він помер у в'язниці від виснаження і голоду.

Святий Якинт зарахований до лику мучеників і шанується у православній церкві. В іконографії його зображають як молодого чоловіка у військовому одязі або як камергера при дворі імператора.

Читайте також: Церковний календар на липень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не можна давати в борг гроші – буде сильна сварка.
  • Не варто починати щось нове, бо всі плани зазнають краху.
  • Заборонено лихословити і лаятися.

Народні прикмети

  • Якщо скрізь літають зграї комарів та мошок, то прийдешній тиждень буде спекотний.
  • Дощовий день – до похмурого серпня.
  • Павуки плетуть свою павутину – до гарної погоди.
  • Якщо пес мало їсть і багато спить, то чекайте на негоду.

Пам’ятні події 3 липня

  • 1655 – захоплення та спустошення Мінська московськими військами.
  • 1660 – визволення війська Павла Сапіги Мінська від московських окупантів.
  • 1700 – підписано Константинопольський мирний договір, який став підсумком Азовських походів Петра I 1695 1696 років.
  • 1885 – українські емігранти створили в США перше товариство взаємодопомоги «Братство святого Миколая».
  • 1863 – закінчилася битва під Геттісбургом – найбільш кровопролитна битва Громадянської війни в США.
  • 1886 – Карл Бенц з Мангайму зробив перший у світі виїзд на автомобілі власної конструкції, досягнувши швидкості 16 км/год.
  • 1917 – виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.
  • 1928 – у продажу з'явилися перші телевізори.
  • 1962 – Франція визнала незалежність Алжиру, оскільки на референдумі (1 липня) за це рішення висловилися 91 %.
  • 1973 – у Гельсінкі почала роботу Нарада з безпеки і співпраці в Європі. Через два роки в столиці Фінляндії буде підписаний Завершальний акт.
  • 1988 – американський крейсер «Вінсеннес» збив іранський пасажирський літак А300, загинуло 298 осіб
  • 1996 – Борис Єльцин на другий термін вибраний президентом Російської Федерації, набравши 53,82 % голосів (лідер комуністів Г. Зюганов набрав 40,41 %).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Фома.

Читайте також:

Теги: церква свята релігія традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
51K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
31K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
21K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
13K
Кадрова чистка в уряді: перелік змін

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua