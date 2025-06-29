Календар на липень 2025 року: коли День рибалки та дні найкращого кльову

Кращі дні для рибалки у липні 2025 року: коли і на що ловити, щоб повернутися додому з трофеями

Детальний календар із порадами та застереженнями для рибалок у липні 2025

Липень – це пік літа, коли вода тепла, а природа щедра. Але саме в цей період риба стає обережнішою, рибальство – складнішим, а кожен вдалий улов – приємнішим. Щоб ловля приносила не тільки задоволення, а й результат, зверни увагу на природні ритми – особливо фази Місяця, активність риби, наживку та місце риболовлі.

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Календар рибалки на липень 2025

Для справжніх шанувальників вудки календар рибалки на липень 2025 року стане надійним помічником у плануванні вдалих виїздів на водойми. У цей розпал літа риба активно клює в ранкові й вечірні години, але поведінка підводних мешканців тісно пов’язана з місячними фазами та погодними змінами. У календарі враховано фази Місяця, прогноз активності риби, рекомендації щодо найкращих наживок і перевірених водойм по регіонах України. Завдяки вдалому поєднанню астрономії та досвіду, липень обіцяє рибалкам і задоволення, і гідний улов.

Календар рибалки на липень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Прогноз кльову по днях:

Найкраще клювання: 8, 9, 25, 26, 27 липня;

8, 9, 25, 26, 27 липня; Добре клювання: 2-5, 11-13, 28-30 липня;

2-5, 11-13, 28-30 липня; Слабке клювання: 6-7, 14-16, 31 липня;

6-7, 14-16, 31 липня; Погане клювання: 10 (повня), 17-24 липня (після повні та в період молодика).

Фази Місяця у липні 2025 року

1-9 липня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 10 липня – Повний Місяць;

– Повний Місяць; 11-23 липня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 24 липня – Молодик;

– Молодик; 25-31 липня – зростаючий Місяць.

Найкращі періоди для риболовлі – за 1-2 дні до повного Місяця (8-9 липня) і після молодика (25-28 липня).

Яку рибу ловити в липні та яку принаду обрати?

Короп, білий амур, карась – бойли, кукурудза, горох, ароматизоване тісто, мастирка. Вранці ефективні комбіновані прикормки.

– бойли, кукурудза, горох, ароматизоване тісто, мастирка. Вранці ефективні комбіновані прикормки. Сом – ловиться у теплі ночі на п’явку, жабу, живця. Після заходу – час справжнього хижака.

– ловиться у теплі ночі на п’явку, жабу, живця. Після заходу – час справжнього хижака. Щука, судак, окунь – працюють живець, спінінг з воблерами, твістерами, блешнями. У липні хижак обережний, але голодний на світанку.

– працюють живець, спінінг з воблерами, твістерами, блешнями. У липні хижак обережний, але голодний на світанку. Плотва, лящ, плітка – клюють на мотиля, опариша, хробака, перловку. У водоймах зі слабкою течією – кращі результати.

Топ-локації рибалки в Україні у липні 2025

Для лову хижака:

Дністер (Буковина) – головень, судак, окунь;

– головень, судак, окунь; Канівське водосховище – щука, судак, окунь;

– щука, судак, окунь; Тиса (Закарпаття) – форель, головень;

– форель, головень; Каховське водосховище – окунь, судак;

– окунь, судак; Псел (Сумщина) – щука, окунь.

Для лову мирної риби:

Дніпро біля Кременчука – лящ, короп

– лящ, короп Печенізьке водосховище – карась, короп

– карась, короп Сейм (Чернігівщина) – лящ, плотва

– лящ, плотва Рось (Черкащина) – короп, плітка

– короп, плітка Озеро Світязь – карась, вугор, лин

Заборони в липні 2025 року

У липні діє заборона на лов раків у період їхньої линьки.

Нерестова заборона на рибу вже знята, але діють обмеження у заказниках і водосховищах зі спеціальним режимом.

Любительський вилов: не більше 3 кг риби на добу, або 1 трофей (згідно з Правилами любительського та спортивного рибальства).

Штрафи за порушення правил риболовлі

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи мають на меті захист водних біоресурсів та підтримання екологічного балансу у водоймах. Тому важливо, щоб рибалки-аматори були в курсі чинних правил і дотримувалися їх, щоб уникнути правових наслідків і сприяти збереженню природи.

Завжди пам'ятайте про важливість збереження рибних ресурсів для майбутніх поколінь рибалок. Дотримання встановлених обмежень сприяє відновленню популяцій риби та збереженню екосистеми водойм.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Зверніть увагу: через воєнний стан в окремих областях можуть бути встановлені обмеження на відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення від місцевих органів влади щодо актуальних дозволів і заборон на доступ до водних об'єктів у вашій місцевості.

День рибалки 2025

У липні День рибалки в Україні відзначають щороку в другу неділю місяця – отже, цьогоріч це буде 13 липня 2025 року.

Це чудовий привід вирушити на водойму, поділитися уловом і привітати побратимів по хобі! Навіть якщо не клює – гарна компанія і тиша природи вже свято.

І не забудьте привідати друзів і знайомих з днем рибалки.

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Головне – не кількість риби, а якість відпочинку та гармонія з природою. Але з цим календарем – буде і кльов, і трофей! Ні хвоста, ні луски, друже!