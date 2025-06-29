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Календар на липень 2025 року: коли День рибалки та дні найкращого кльову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар на липень 2025 року: коли День рибалки та дні найкращого кльову
Кращі дні для рибалки у липні 2025 року: коли і на що ловити, щоб повернутися додому з трофеями
фото: glavcom.ua

Детальний календар із порадами та застереженнями для рибалок у липні 2025

Липень – це пік літа, коли вода тепла, а природа щедра. Але саме в цей період риба стає обережнішою, рибальство – складнішим, а кожен вдалий улов – приємнішим. Щоб ловля приносила не тільки задоволення, а й результат, зверни увагу на природні ритми – особливо фази Місяця, активність риби, наживку та місце риболовлі.

Зміст

  1. Календар рибалки на липень 2025
  2. Прогноз кльову по днях
  3. Фази Місяця у липні 2025 року
  4. Яку рибу ловити в липні та яку принаду обрати?
  5. Топ-локації рибалки в Україні у липні 2025
  6. Заборони в липні 2025 року
  7. Штрафи за порушення правил риболовлі
  8. День рибалки 2025

Календар рибалки на липень 2025

Для справжніх шанувальників вудки календар рибалки на липень 2025 року стане надійним помічником у плануванні вдалих виїздів на водойми. У цей розпал літа риба активно клює в ранкові й вечірні години, але поведінка підводних мешканців тісно пов’язана з місячними фазами та погодними змінами. У календарі враховано фази Місяця, прогноз активності риби, рекомендації щодо найкращих наживок і перевірених водойм по регіонах України. Завдяки вдалому поєднанню астрономії та досвіду, липень обіцяє рибалкам і задоволення, і гідний улов.

Календар рибалки на липень 2025
Календар рибалки на липень 2025
інфографіка: glavcom.ua

Прогноз кльову по днях:

  • Найкраще клювання: 8, 9, 25, 26, 27 липня;
  • Добре клювання: 2-5, 11-13, 28-30 липня;
  • Слабке клювання: 6-7, 14-16, 31 липня;
  • Погане клювання: 10 (повня), 17-24 липня (після повні та в період молодика).

Фази Місяця у липні 2025 року

  • 1-9 липня – зростаючий Місяць;
  • 10 липня – Повний Місяць;
  • 11-23 липня – спадний Місяць;
  • 24 липня – Молодик;
  • 25-31 липня – зростаючий Місяць.

Найкращі періоди для риболовлі – за 1-2 дні до повного Місяця (8-9 липня) і після молодика (25-28 липня).

Яку рибу ловити в липні та яку принаду обрати?

  • Короп, білий амур, карась – бойли, кукурудза, горох, ароматизоване тісто, мастирка. Вранці ефективні комбіновані прикормки.
  • Сом – ловиться у теплі ночі на п’явку, жабу, живця. Після заходу – час справжнього хижака.
  • Щука, судак, окунь – працюють живець, спінінг з воблерами, твістерами, блешнями. У липні хижак обережний, але голодний на світанку.
  • Плотва, лящ, плітка – клюють на мотиля, опариша, хробака, перловку. У водоймах зі слабкою течією – кращі результати.

Топ-локації рибалки в Україні у липні 2025

Для лову хижака:

  • Дністер (Буковина) – головень, судак, окунь;
  • Канівське водосховище – щука, судак, окунь;
  • Тиса (Закарпаття) – форель, головень;
  • Каховське водосховище – окунь, судак;
  • Псел (Сумщина) – щука, окунь.

Для лову мирної риби:

  • Дніпро біля Кременчука – лящ, короп
  • Печенізьке водосховище – карась, короп
  • Сейм (Чернігівщина) – лящ, плотва
  • Рось (Черкащина) – короп, плітка
  • Озеро Світязь – карась, вугор, лин

Заборони в липні 2025 року

У липні діє заборона на лов раків у період їхньої линьки.

Нерестова заборона на рибу вже знята, але діють обмеження у заказниках і водосховищах зі спеціальним режимом.

Любительський вилов: не більше 3 кг риби на добу, або 1 трофей (згідно з Правилами любительського та спортивного рибальства).

Штрафи за порушення правил риболовлі

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Ці заходи мають на меті захист водних біоресурсів та підтримання екологічного балансу у водоймах. Тому важливо, щоб рибалки-аматори були в курсі чинних правил і дотримувалися їх, щоб уникнути правових наслідків і сприяти збереженню природи.

Завжди пам'ятайте про важливість збереження рибних ресурсів для майбутніх поколінь рибалок. Дотримання встановлених обмежень сприяє відновленню популяцій риби та збереженню екосистеми водойм.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Зверніть увагу: через воєнний стан в окремих областях можуть бути встановлені обмеження на відвідування водойм. Тому важливо регулярно перевіряти офіційні повідомлення від місцевих органів влади щодо актуальних дозволів і заборон на доступ до водних об'єктів у вашій місцевості.

День рибалки 2025

У липні День рибалки в Україні відзначають щороку в другу неділю місяця – отже, цьогоріч це буде 13 липня 2025 року.

Це чудовий привід вирушити на водойму, поділитися уловом і привітати побратимів по хобі! Навіть якщо не клює – гарна компанія і тиша природи вже свято.

І не забудьте привідати друзів і знайомих з днем рибалки.

***

Головне – не кількість риби, а якість відпочинку та гармонія з природою. Але з цим календарем – буде і кльов, і трофей! Ні хвоста, ні луски, друже!

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Теги: риба календар липень Місяць природа рибальство штраф

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