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    334 обстріли за добу: на Сході України тишею не пахне

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    Понад три сотні обстрілів за добу - 334 обстріли за добу: на Сході України тишею не пахне
    Понад три сотні обстрілів за добу

    Спостерігачі ОБСЄ оприлюднили дані про порушення режиму припинення вогню за добу

    У понеділок, 5 липня, 114 порушень режиму припинення вогню зафіксували спостерігачі ОБСЄ у Донецькій області та 220 – на Луганщині.

    Такі дані щоденного звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 6 липня.

    У Донецькій області виявили 27 вибухів (17 розривів боєприпасів і 10 вибухів невизначеного походження). В районі на південний захід від н. п. Тавричеське (непідконтрольний урядові, 76 км на південь від Донецька) під обстріл потрапив безпілотник місії ОБСЄ малого радіуса дії.

    «На Луганщині зафіксували 220 порушень режиму припинення вогню, зокрема 101 вибух невизначеного походження», – повідомили в СММ.

    Найчастіше стріляли на південний захід від Попасної.

    Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ зафіксувала 339 порушень «тиші» на Донбасі за кілька днів. За добу на на Донбасі бойовики вбили одного військового, ще двох поранили.

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    Теги: вибух ОБСЄ безпілотник
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    334 обстріли за добу: на Сході України тишею не пахне