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    Доба на Донбасі: бойовики вбили одного військового, ще двох поранили

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    Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем - Доба на Донбасі: бойовики вбили одного військового, ще двох поранили
    Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем
    Фото з відкритих джерел

    Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів

    Протягом минулої доби, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям, ще двоє отримали поранення, повідомляють у штабі ООС.

    Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.

    Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новотошкінського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    «А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу», – інформують у штабі ООС.

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК
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    Доба на Донбасі: бойовики вбили одного військового, ще двох поранили