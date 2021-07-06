Доба на Донбасі: бойовики вбили одного військового, ще двох поранили
Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів
Біля Авдіївки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог двічі вів обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Чермалика російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з протитанкового ракетного комплексу.
Неподалік Новозванівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новотошкінського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
«А в районі населених пунктів Причепилівка та Кримське окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу», – інформують у штабі ООС.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.