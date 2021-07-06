ПА ОБСЄ прийняла українську резолюцію. Російська делегація розлютилась і втекла

Делегація РФ у Парламентській асамблеї ОБСЄ передчасно перервала участь в засіданні

Попри шалений спротив російської делегації та делегацій країн, які знаходяться під впливом Росії, Парламентська Асамблея ОБСЄ сьогодні ввечері прийняла термінову резолюцію, яка була ініційована Україною, та суворо засуджує окупацію Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил та найманців на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомив очільник делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.

Він повідомив, що резолюція також засуджує намагання Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську потоку та Азовське море.

Резолюція засуджує порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, а також триваючу небезпечну мілітарізацію окупованого Криму і незаконну російську паспортизацію українських громадян, які змушені перебувати в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

«Прийнявши резолюцію України, ПА ОБСЄ вчергове висунула вимогу до Росії - саме як до ініціатора і сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території, і припинити зухвалі та масштабні порушення міжнародного законодавства», - повідомив нардеп.

Він також відзначив «потужну і одностайну підтримку» української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також і багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну.

«Попри відвертий шантаж Росії, яка погрожувала у разі підтримки української резолюції вийти з складу ПА ОБСЄ, делегації країн-симпатиків України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність. Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства у світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціі у Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенко проти власних громадян. Тож російській і білоруській делегації довелося покинути засідання ПА ОБСЄ», - повідомив член української делегації.

«Новим президентом ПА ОБСЄ була обрана депутатка парламенту Швеції Маргарета Цедерфельд, яка є послідовним критиком російської неоімперськоі політики у країнах колишнього СРСР та агресії Росії проти Грузії і України», - додав Потураєв.