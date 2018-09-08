День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)



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Фото: zhitomir.info Президент у Житомирі

Разом з президентом до Житомира приїхала і його дружина

У суботу, 8 вересня, до Житомира завітав президент України Петро Порошенко. Гарант конституції приїхав до обласного центру близько 11:00. Станом на 11:02 він прогулюється Михайлівською та вітає житомирян з Днем міста. Разом з президентом до Житомира приїхала і його дружина, Марина Порошенко, пише Житомир.info.

Після Житомира президент планує вирушити до Вінниці, яка сьогодні святкує своє 655-річчя.

Зранку 8 вересня на офіційному сайті президент з’явилося вітання житомирянам з Днем міста.

На День міста 8 та 9 вересня у Житомирі покажуть «5 мюзиклів про кохання». План заходів.

1 вересня привітати із початком нового навчального року учнів гімназії №3 приїхала дружина президента України Марина Порошенко.