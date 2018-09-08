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    Політика

    День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)

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    Президент у Житомирі - День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)
    Фото: zhitomir.info
    Президент у Житомирі

    Разом з президентом до Житомира приїхала і його дружина

    У суботу, 8 вересня, до Житомира завітав президент України Петро Порошенко. Гарант конституції приїхав до обласного центру близько 11:00. Станом на 11:02 він прогулюється Михайлівською та вітає житомирян з Днем міста. Разом з президентом до Житомира приїхала і його дружина, Марина Порошенко, пише Житомир.info.

    Після Житомира президент планує вирушити до Вінниці, яка сьогодні святкує своє 655-річчя.

    Зранку 8 вересня на офіційному сайті президент з’явилося вітання житомирянам з Днем міста.

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    День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)
    День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)
    День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)
    День міста у Житомирі: на свято завітав президент (відео)

    На День міста 8 та 9 вересня у Житомирі покажуть «5 мюзиклів про кохання». План заходів.

    1 вересня привітати із початком нового навчального року учнів гімназії №3 приїхала дружина президента України Марина Порошенко.

    Петро Порошенко Марина Порошенко
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