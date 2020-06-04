4 червня – яке сьогодні свято та чого не можна робити



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4 червня – святого Василіска

Сьогодні не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Василіска.

У народному календарі ця дата отримала таку назву: день Трибога. Свято, коли закінчується весна і починається літо. Наші предки вважали, що у цей день Ярила Весняного замінює Трисвітлий Дажбог.

Історія свята

4 червня вшановується пам’ять мученика Василіска, який у 308 році постраждав за віру в Христа, оскільки не побажав принести жертву язичницьким богам. В результаті, був обезголовлений. У народі 4 червня називали по-різному: Волошковий день, День Василіска, день святого Васси, Солов’їний день. Зустрічалися 4 червня в будинку і розважали один одного жартами, примовками, цікавими розповідями.

Чому виникла традиція не проводити ніяких робіт в цей день? 4 червня відзначали день Ярила – бога природи і животворящих сил. Згодом він злився зі святом Трійці. Була поширена традиція 4 червня прикрашати стрічками молоду березу і дома.

Традиції та обряди

В народне свято Василіск не прийнято працювати на землі, інакше виросте лише бур’ян, полин та волошки. Тому його присвячують клопоту по будинку.

Існує легенда про те, що у цей день може народитися цар Василіск — істота з тілом жаби, головою півня та зміїним хвостом. Від його погляду все живе гине: джерела і колодязі висихають, дівчата втрачають красу, а урожай в’яне. Щоб цього не сталося, напередодні дня Василіска господарі збирають всі яйця і варять їх круто.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна залишати незварені яйця, адже, за повір'ям, з них може вилупитися змія.

Також у цей день не варто ігнорувати пташок, адже вони наспівують гарну погоду. Якщо можете, то допоможіть пернатим.

Не рекомендують у цей день позичати речі, адже є велика імовірність, що річ пошкодять і до вас вона не повернеться.

Прикмети на 4 червня

Гарний урожай огірків обіцяв велику кількість оводів і павуків.

Рік буде врожайним, якщо у день Василіска вранці на траві багато роси.

Соловей вночі співає – погода обіцяє бути хорошою і теплою.

Тумани на Василіска – до грибного літа.

Іменини

У четвер, 4 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василіск, Володимир, Данило, Іван, Макар, Михаїл, Павло, Софія, Карл, а також Франциск.