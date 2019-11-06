Як Росія зривала надання Томосу. Нові деталі у справі, де фігурував намісник Лаври Павло



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Томос про автокефалію Православної церкви України.

$5 тис. за зрив надання Томосу: український суд конфіскував гроші, які виділив російський куратор

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на конфіскацію в дохід держави $5 тис., які призначалися для схиляння осіб до повалення конституційного ладу (ч. 1 ст.109 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 29 жовтня.

За даними досудового розслідування, невстановлені громадяни України здійснювали підбір осіб, які за відповідну грошову винагороду мали брати участь у радикальних акціях у Києві. Грошові кошти на проведення цих акцій отримувалися під час відвідування ними території Російської Федерації. Можливими датами, які планувалося використати для вчинення протиправних намірів, були річниця трагічних подій Євромайдану або утворення в Україні Єдиної автокефальної православної церкви.

Що стосується $5 тис., то ці кошти наприкінці листопада 2018 року у Москві отримали двоє українців від громадянина Росії. За цю винагороду вони мали провести у Києві ряд масових заходів на релігійну тематику, в тому числі таких, що можуть бути спрямовані на зрив отримання Україною Томосу і використання вказаного факту для дестабілізації суспільно-політичної обстановки (мітинги, радикальні акції, масові маніфестації, акти громадянської непокори тощо).

Після прибуття в Україну вони звернулись до співробітників Головного управління СБУ у Києві та Київській області і розповіли всі обставини.

Крім цього, у рамках цього епізоду спецслужби також перевіряли ймовірну причетність предстоятеля Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ Московського патріархату Павла. Зокрема, церковнослужитель мав зустріч в адміністративному приміщенні лаври на вул. Лаврська, 15 з двома українцями, які взяли гроші від російського куратора. Все спілкування записувалося спецслужбами.

Додамо, що наприкінці листопада 2018 року СБУ ініціювала обшук помешкання священика УПЦ МП Павла в межах справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня 2019 року підписав Томос про автокефалію Православної церкви України.

6 січня в Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанарі відбулося вручення Томосу та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Згодом Томос підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

Синод Елладської православної церкви, який відбувся 26-28 серпня, підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.